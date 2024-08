Siostry zakonne, które opiekują się oknem życia przy ul. Hożej w Warszawie, znalazły tam w czwartek sześcioletnią dziewczynkę. Policji udało się już ustalić jej rodziców. Okazało się, że ojciec dziecka jest poszukiwany w celu odbycia kary więzienia.

Okno życia przy ul. Hożej w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Po godzinie 22.00 policjanci dostali zgłoszenie o znalezieniu sześcioletniej dziewczynki w oknie życia przy ulicy Hożej. Na miejscu błyskawicznie pojawili się policjanci, którzy ustalili rodziców dziecka - powiedział mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Funkcjonariusz podkreślił, że dziewczynka była zadbana. Została przebadana przez zespół ratownictwa medycznego, ale nie było konieczności jej hospitalizacji.

Pacyniak poinformował także, że policja odnalazła i wylegitymowała rodziców dziecka. Okazało się, że ojciec jest poszukiwany do odbycia kary więzienia.

Sześciolatka trafiła do placówki opiekuńczej.

Rzecznik śródmiejskiej policji przekazał, że o jej dalszym losie ma zdecydować sąd rodzinny.

Okno Życia to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się oknem osoby - najczęściej są to zakonnice. Potem niezwłocznie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne, to znaczy powiadomione zostają pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny.

W oknach życia prowadzonych przez Caritas Polska znaleziono ponad 160 dzieci.