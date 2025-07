​Prezydent Andrzej Duda, prezydent-elekt Karol Nawrocki oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński skierowali listy do uczestników 34. pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, która odbyła się w weekend na Jasnej Górze. "Zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich jest bardzo ważne, ale stanowi część szerszego zadania, jakim jest uratowanie Polski przed dalszymi rządami sił lewicowo-liberalnych" - napisał prezes PiS.

Politycy PiS-u licznie przybyli na Jasną Górę / Waldemar Deska / PAP

Prezydent Andrzej Duda wyraził uznanie dla działalności Radia Maryja, dziękując za tworzenie przestrzeni wolności duchowej i zaangażowanie w budowanie wspólnoty narodowej.

Prezydent-elekt zwrócił uwagę na potrzebę walki o narodową pamięć i chrześcijańską tożsamość w obliczu liberalnych i postmodernistycznych trendów, deklarując kontynuację współpracy z katolickim środowiskiem medialnym.

Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał zwycięstwo Nawrockiego "częścią większego zadania" - ochrony Polski przed rządami lewicowo-liberalnymi, wzywając do mobilizacji przed wyborami parlamentarnymi i podkreślając rolę Radia Maryja jako bastionu wiary i polskości.

Głównym punktem 34. pielgrzymki Rodziny Radia Maryja była rozpoczęta w niedzielę przed południem msza św. na szczycie Jasnej Góry, której przewodniczył bp zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński.

Przed rozpoczęciem mszy zebranych witali dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk i przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski.

Następnie list prezydenta do uczestników pielgrzymki odczytała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.

Jak ocenił Andrzej Duda, doroczna pielgrzymka Rodziny Radia Maryja wyraża mocne przywiązanie do najświętszych symboli i wartości religijnych oraz narodowych; jest głębokim przeżyciem duchowym, a jednocześnie przejawem patriotyzmu i szacunku do polskiej historii.

Małgorzata Paprocka / Waldemar Deska / PAP

Andrzej Duda dziękuje za "wyjątkowe medium"

Duda zaznaczył, że jasnogórska ikona jest od stuleci dla Polaków drogowskazem, który w najtrudniejszych chwilach dziejów wskazuje właściwy kierunek.

Cieszę się, że zwracają się państwo ku Jasnej Górze, umacniając swoją społeczną i całą polską wspólnotę narodową - zadeklarował.

Podziękował dyrektorowi Rydzykowi, redemptorystom, Rodzinie Radia Maryja i jej współpracownikom "za wspaniały wkład w rozwój wolnej Polski".

Dziękuję za budowanie wspólnego dobra. Dziękuję za tworzenie przestrzeni swobody myśli i ducha, gdzie pielęgnowane jest duchowe dziedzictwo naszej ojczyzny - napisał.

Jak dodał, Radio Maryja to "wyjątkowe medium, przekazujące informacje, ale też umożliwiające słuchaczom wzajemną komunikację".

To wielkie dzieło jednoczy ludzi w imię wiary, tradycji i patriotyzmu. Nie sposób zliczyć owoców państwa aktywności, akcji instytucji edukacyjnych, dobroczynnych czy kulturalnych - ocenił prezydent.

Napisał też, że dla wielu osób starszych, chorych, samotnych Radio Maryja jest towarzyszem codzienności, dzięki któremu ludzie, którym trudniej uczestniczyć w życiu społecznym i religijnym, czują się włączeni we wspólnotę osób wierzących i zatroskanych o Polskę.

Z najwyższym uznaniem spoglądam na dorobek całej rodziny Radia Maryja. Cieszę się, że przez ostatnie 10 lat mogłem być razem z państwem, często dosłownie, a zawsze duchowo. Dzisiaj z dumą, radością i z całego serca dziękuję państwu za wszystkie działania dla Polski i Polaków - podkreślił Andrzej Duda.

Nawiązując do hasła tegorocznej pielgrzymki: "Jesteśmy nadzieją", Andrzej Duda ocenił, że "nie ma większej nadziei na dobrą przyszłość dla naszego ojczystego domu, niż zaangażowanie i wysiłek Polaków".

Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek, Daniel Obajtek / Waldemar Deska / PAP

Karol Nawrocki nawiązał do środowiska kibicowskiego

List prezydenta-elekta Karola Nawrockiego odczytał Jan Józef Kasprzyk, doradca prezesa IPN. Nawrocki znaczną część listu poświęcił historii Jasnej Góry i jej związkom z narodem polskim. Zaznaczył też, że jako prezes IPN kilkakrotnie spotykał się w tym miejscu z uczestnikami patriotycznej pielgrzymki kibiców, organizowanej zimą przez ks. Jarosława Wąsowicza.

Ze środowiskiem kibicowskim i sportowym jestem związany blisko od wielu lat. Zawsze byłem pod wrażeniem wsparcia tego środowiska dla inicjatyw patriotycznych i kultywowania pamięci narodowej. Ale ogromne zasługi na polu kultywowania pamięci narodowej mają czcigodni ojcowie redemptoryści - przyznał prezydent-elekt.

Przypomniał, że o. Rydzyk wybudował w Toruniu Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Świętego Jana Pawła II, które kolejnym pokoleniom ma opowiadać o polskiej historii, dużo miejsca poświęcając Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej, a w toruńskim sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, gdzie organizowane są m.in. uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką (24 marca).

Nasz Dziennik, Radio Maryja i Telewizja Trwam od lat są dla IPN nieocenionym partnerem na niwie edukacji historycznej, upominania się o prawdę o naszych dziejach i obrony dobrego imienia Polski - przyznał Nawrocki, który również odniósł się do hasła pielgrzymki.

Trzy i pół dekady temu my, Polacy, zrzuciliśmy kajdany komunistycznego zniewolenia. W obliczu świeckiego liberalizmu i antyreligijnego postmodernizmu wciąż musimy walczyć o narodową pamięć, o prawdę o nas samych i prawo bycia tym, kim chcemy pozostać: narodem wolnym, głęboko zakorzenionym w chrześcijańskim dziedzictwie - zdiagnozował prezydent-elekt.

Zadeklarował, że pełniąc funkcję prezesa IPN, a ostatnio ubiegając się o urząd Prezydenta RP, wielokrotnie obserwował z bliska wiarę i oddanie ojczyźnie środowiska Radia Maryja. Mam więcej, niż nadzieję, mam głębokie przekonanie, że wspólnie uczynimy Polskę lepszym miejscem dla nas i przyszłych pokoleń - napisał Karol Nawrocki.

Politycy PiS-u w komplecie / Waldemar Deska / PAP

Kaczyński apeluje do mobilizacji i "uratowania Polski"

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak odczytał list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który ocenił, że morze głów pielgrzymów Radia Maryja na jasnogórskich błoniach daje pewność, że to właśnie tam bije tego dnia serce Polski.

Tegoroczną pielgrzymkę odbywacie państwo pod hasłem: "Jesteśmy nadzieją". Tak, a nawet więcej. Jesteście bowiem państwo nie tylko nadzieją, ale także opoką, na której wznosi się gmach wiary, patriotyzmu i polskości. Jest w was (..) odwaga i siła ducha, moc trwania przy wierze ojców, stania na straży tego wszystkiego, co dla nas święte i najdroższe, co stanowi o naszej chrześcijańskiej i polskiej tożsamości, co czyni z nas wspólnotę - uznał lider PiS.

Jesteście państwo przeciwwagą dla wszystkich działań podejmowanych przez środowiska lewicowo-liberalne. Przedsięwzięć, które w imię ideologicznego szaleństwa godzą nie tylko w porządek moralny i ład społeczny, ale także i w podstawy naszej materialnej egzystencji. W tym ich nowym, wspaniałym świecie nie ma miejsca dla Pana Boga, dla wartości, dla tradycji, dla odpowiedzialności - przekonywał.

W jego ocenie w tym świecie nie będzie też przestrzeni dla polskości, dla patriotyzmu ani dla silnej, niezależnej i liczącej się na arenie międzynarodowej Rzeczypospolitej. W ich wizji nasza wspólnota ma zostać przekształcona w zbiór niezakorzenionych w przeszłości jednostek, którymi będzie można dowoli manipulować. Ale my się nie damy - zapewnił Kaczyński.

Na Jasnej Górze odczytano list Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS wielkim nieobecnym / Piotr Nowak / PAP

W jego opinii obecność pielgrzymów Radia Maryja jest gwarancją trwania w dziedzictwie św. Jana Pawła II. Stanowi rękojmię, że nie odstąpimy od wielkiego duchowego zadania, jakie naszej ojczyźnie, a więc także i nam wyznaczył papież Polak - wezwał prezes PiS.

Podkreślił, że katolicka praca, którą ma do wykonania to środowisko, ma wiele aspektów, a jednym z nich jest wymiar polityczny. Na tym polu odnieśliśmy sukces, bo wybory prezydenckie wygrał doktor Karol Nawrocki, człowiek głębokiej wiary - zaakcentował.

To zwycięstwo jest bardzo ważne, ale stanowi część szerszego zadania, jakim jest uratowanie Polski przed dalszymi rządami sił lewicowo-liberalnych. Dlatego też musimy się maksymalnie zmobilizować na wybory parlamentarne bez względu na to, kiedy one nastąpią. W nich będzie się liczył każdy głos, tak jak to było w wyborach prezydenckich - zaapelował Kaczyński.

Podziękował wszystkim za udział w nich oraz za inne wysiłki i starania wspólnocie Radia Maryja, a szczególnie dyrektorowi Rydzykowi i ojcom redemptorystom. Jednocześnie za św. Janem Pawłem II prosimy Królową Polski, by cały naród ogarnęła swym macierzyńskim sercem - zakończył Jarosław Kaczyński.

Tłumy na Jasnej Górze / Waldemar Deska / PAP

Tadeusz Rydzyk do Obajtka: Co się porobiło z tym Orlenem?

W głównej mszy św. pielgrzymki Rodziny Radia Maryja w intencji Ruchu Obrony Granic oraz "promocji i obrony naturalnego poczęcia oraz macierzyństwa i ojcostwa", uczestniczyli m.in. politycy obecnej opozycji, wśród nich Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz, Krzysztof Szczucki, Andrzej Adamczyk, Michał Wójcik, Michał Woś czy Dariusz Matecki.

Były europoseł Daniel Obajtek, który - jak powiedział przed mszą o. Rydzyk - podpisywał na pielgrzymce swoją książkę-wywiad.

Co pan porobił, że tak teraz nie przynosi dochodów ten Orlen? To przez pana? - pytał Obajtka witający gości Rydzyk. To przez kogo w takim razie? Co się porobiło? Widzicie, jak Polacy wybierali. Nie ma żartów. Konsekwencje straszne - uznał Rydzyk.

Przywitał też Lidię Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansową Fundacji "Lux Veritatis". Ona teraz biedna; żebyście wiedzieli, ile tych kontroli mamy, tego nękania, za co? Cały czas nękają. I ten rząd nie chce Muzeum Pamięć i Tożsamość. Chce, żeby Polacy nie mieli pamięci o przeszłości. I tak kształtują szkołę. Zobaczcie, jakie lektury są zdjęte, ile polskich lektur, a ile obcych. I nie chcą tożsamości polskiej. Rozmyć, rozmyć - ocenił szef Radia Maryja.