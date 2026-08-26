Muzyk disco polo skazany za gwałty i znęcanie się nad żoną

RMF24

Znany w regionie ostrołęckim muzyk disco polo, Rafał S., został skazany na 3,5 roku więzienia za gwałty i znęcanie się nad żoną. Sąd orzekł także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz nakazał wypłatę nawiązki. Wyrok nie jest prawomocny.

Rafał S., rozpoznawalny wśród fanów disco polo w powiecie ostrołęckim, został uznany za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów. Sąd Rejonowy w Ostrołęce wymierzył mu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo, muzyk został zobowiązany do zapłaty 10 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonej oraz pokrycia kosztów sądowych.

W ramach wyroku sąd nałożył na Rafała S. zakaz zbliżania się do żony na odległość mniejszą niż 20 metrów oraz zakaz kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie przez najbliższe 3 lata. Decyzja ta ma na celu ochronę pokrzywdzonej przed dalszymi możliwymi aktami przemocy.

Szczegóły sprawy

W toku śledztwa Rafałowi S. przedstawiono aż 11 zarzutów, w tym sześć dotyczących gwałtów oraz jeden zarzut gwałtu połączonego ze spowodowaniem obrażeń ciała. Prokuratura zarzuciła mu również znęcanie się nad żoną, kierowanie gróźb karalnych oraz znieważenie. Wszystkie przestępstwa miały miejsce na terenie powiatu ostrołęckiego i były wymierzone w Małgorzatę S.

Wyrok nie jest prawomocny. Zarówno oskarżony, jak i prokuratura mogą odwołać się od decyzji Sądu Rejonowego w Ostrołęce do Sądu Okręgowego. Prokuratura uznała orzeczenie za słuszne.