RMF24

Celowo gięte miecze, groty włóczni i bogato zdobiony wisior związany z kultem księżyca – to tylko część z kilku tysięcy skarbów odkrytych pod Baranowem w woj. mazowieckim. Po trzech latach intensywnych prac archeolodzy odsłonili tajemnice starożytnego cmentarzyska sprzed dwóch tysięcy lat, na którym chowano zmarłych przez blisko trzy stulecia.

Cmentarzysko użytkowane przez trzy stulecia

Na rozległym cmentarzysku w gminie Baranów w woj. mazowieckim archeolodzy natrafili na kilka tysięcy zabytków. Wśród nich znalazły się naczynia gliniane, broń, elementy tarcz, ozdoby, a także przedmioty codziennego użytku. Teren ten był użytkowany przez około 200-300 lat.

Zdecydowaną większość pochówków stanowią groby ciałopalne – zgodnie z rytuałem pogrzebowym dominującym wśród społeczności kultury przeworskiej, która zamieszkiwała te ziemie od III wieku p.n.e. do V wieku n.e. Skremowane prochy umieszczano w popielnicach, czyli specjalnych glinianych naczyniach. Do grobów wkładano także przedmioty towarzyszące zmarłym za życia. Mężczyzn wyposażano w broń, kobiety w ozdoby i narzędzia codziennego użytku.

Rytualnie gięta broń i biżuteria z brązu

Wśród odkrytych artefaktów archeolodzy znaleźli m.in. miecze celowo gięte i łamane przed złożeniem do grobu, toporki, groty włóczni oraz umba – metalowe elementy wzmacniające tarcze. W kobiecych grobach natrafiono na pary fibul, czyli ozdobnych zapinek do szat, koraliki oraz gliniane przęśliki do przędzenia nici. Jednym z najbardziej unikatowych znalezisk jest bogato zdobiona lunula – wisior w kształcie półksiężyca, który mógł być związany z kultem lunarnym.

Skąd naprawdę wzięli się wikingowie? Naukowcy wypełnili lukę w historii Skandynawii Przez lata pochodzenie wikingów pozostawało dla historyków zagadką. Przełomowe badania DNA 4500 osób, połączone z analizami archeologicznymi i językoznawczymi, wypełniły wreszcie tę lukę. Okazuje się, że przodkowie słynnych wojowników przybyli do…

Od niewielkiego wykopu do pełnego obrazu nekropolii

Prace wykopaliskowe rozpoczęły się w 2023 roku i trwały trzy lata. Początkowo zamierzano zbadać jedynie niewielki fragment terenu, jednak szybko okazało się, że nekropolia jest znacznie większa. Ostatecznie przebadano ponad 100 arów, co pozwoliło archeologom zrekonstruować całościowy obraz starożytnego cmentarzyska.

Równolegle z pracami na nekropolii trwają wykopaliska na pobliskim terenie osady, która według wstępnych ustaleń powstała w podobnym okresie. Dzięki temu możliwe będzie zestawienie informacji o codziennym życiu dawnych mieszkańców z wiedzą o ich wierzeniach i rytuałach pogrzebowych.

Nowoczesna technologia na tropie historii z lat 60.

Cmentarzysko w Baranowie zostało odkryte już na przełomie lat 60. i 70. XX wieku podczas powierzchniowych badań archeologicznych. Wówczas odnaleziono pierwsze fragmenty ceramiki i przepalonych kości ludzkich z czasów rzymskich.

Klejnot ostatniej carycy sprzedany. Szafir Romanowów poszedł za fortunę Bransoletka z szafirem Romanowów została sprzedana za rekordową sumę podczas aukcji w Genewie. Niezwykły klejnot z carskiej kolekcji waży niemal 198 karatów, osiągnął cenę blisko 5 milionów dolarów.

Obecne badania, prowadzone w ramach przygotowań do inwestycji Port Polska, umożliwiły nie tylko zabezpieczenie unikalnych zabytków, ale także zastosowanie najnowszych technologii. Do dokumentacji wykorzystywano drony, odbiorniki GPS RTK, a także narzędzia do analizy chemicznej znalezisk. Każda warstwa ziemi była skrupulatnie przeszukiwana wykrywaczami metali, a wszystkie odnalezione przedmioty trafiły do specjalistycznych analiz i konserwacji, zanim zasiliły zbiory muzealne.