Posłowie z radomskiego okręgu PiS zapowiedzieli w piątek, że złożą protest do premiera na niesprawiedliwy – w ich ocenie – podział pieniędzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Mazowszu dokonany przez urzędników wojewody. Zdaniem Marka Suskiego (PiS) "należałoby ich natychmiast zwolnić".

Suski zapowiedział, że parlamentarzyści PiS ziemi radomskiej złożą w tej sprawie protest do premiera / RMF FM / Michał Dukaczewski, RMF FM

W piątek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł poinformował na konferencji prasowej, że w 2022 r. do samorządów z regionu radomskiego trafi ponad 36 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Wspólnie z wicewojewodą Arturem Standowiczem Radziwiłł przekazał starostwom z regionu radomskiego symboliczne promesy o łącznej wartości ponad 16 mln zł.

Będzie protest

Z podziału środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Mazowszu niezadowolony jest natomiast m.in. uczestniczący w piątkowej konferencji prasowej poseł PiS Marek Suski. Parlamentarzysta dał przykład największego na Mazowszu pow. radomskiego, który otrzymał łącznie z gminami 7,6 mln zł.

Suski porównał tę kwotą, z tą którą uzyskał np. powiat wołomiński - 59 mln zł. Jest to bardzo daleko idąca dysproporcja, a jeszcze patrząc na 50-proc. dofinansowania - to zaprzecza temu, co pan wojewoda (Konstanty Radziwiłł) przed chwilą powiedział, że było brane pod uwagę to, jakie jest bogactwo danych terenów - stwierdził Suski. Dodał, że - w jego ocenie - oznacza to bardzo niesprawiedliwy podział środków, bowiem niebogaty pow. radomski powinien otrzymać więcej pieniędzy. Powiat radomski choć ubiegał się o rządowe wsparcie na dwie drogi, otrzymał dofinansowanie tylko na rozbudowę drogi powiatowej Iłża - Antoniów. Jest to blisko 3,3 mln zł, co stanowi 50 proc. inwestycji.

Pańscy doradcy nie wypełnili zadania w sposób należyty - stwierdził poseł PiS o podziale pieniędzy z RFRD, zwracając się do wojewody. Należałoby ich natychmiast zwolnić, bo to jest zaprzeczenie idei zrównoważonego rozwoju - powiedział Suski. Dodał, że przy podziale środków pokrzywdzone zostały także inne powiaty południowego Mazowsza, np. lipski, zwoleński czy szydłowiecki.

Suski zapowiedział, że parlamentarzyści PiS ziemi radomskiej złożą w tej sprawie protest do premiera.

Wojewoda nie widzi problemu

Zdaniem wojewody Radziwiłła proces przyznawania dofinansowania z rządowego programu przebiegł prawidłowo. Wojewoda podkreślił, że o podziale pieniędzy decyduje specjalna komisja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego; najpierw wnioski sprawdzane są pod kątem formalnym i cały proces prowadzony jest w sposób transparentny.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. woj. mazowieckie otrzyma łącznie ponad 300 mln zł na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i powiatowych, z czego ponad 36 mln trafi do samorządów z regionu radomskiego. Dofinansowanie otrzymają powiaty: radomski, zwoleński, lipski, przysuski, białobrzeski, grójecki, szydłowiecki, kozienicki, miasto Radom oraz gminy: Jasieniec, Zakrzew, Zwoleń, Pniewy, Przytyk, Stromiec, Warka, Wieniawa, Sieciechów, Grójec, Białobrzegi, Kozienice, Radzanów.

Radom ma obiecane finansowe wsparcie w wysokości ponad 2,1 mln zł na rozbudowę ulicy Piwnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową infrastruktury technicznej. To ważna inwestycja, ponieważ poprawi warunki codziennego życia mieszkańców tej części miasta. Będzie też miała znaczenie dla obsługi komunikacyjnej sanepidu oraz przyszłego Parku Kulturowego Stary Radom, w tym znajdujących się nieopodal bulwarów - powiedział wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński.