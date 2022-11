Edukatorka Małgorzata Szumowska otrzymała tytuł Warszawianka Roku 2022. Specjalny tytuł Warszawianki Pokoleń przyznano działaczce podziemia niepodległościowego, Wandzie Traczyk-Stawskiej. W poniedziałek, 21 listopada w czasie uroczystej gali wręczono nagrody laureatkom.

/ Materiały prasowe

Małgorzata Szumowska, edukatorka i prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna, uświadamia, jak wygląda życie osób z dysfunkcją wzroku, których jest w Polsce ok. 2 mln.

Szumowska tworzy w Warszawie Niewidzialną Warszawę. Miejsce, w którym pod opieką osób niewidomych lub niedowidzących zwiedzający w całkowitych ciemnościach dowiadują się, jak sobie radzić w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku.

Warszawianka Roku 2022 to też współautorka publikacji „Pacjent niewidomy i słabowidzący w gabinecie i na oddziale”, przeznaczonej dla stołecznych okulistów i studentów medycyny. Jest też inicjatorką akcji „Ścieżka dostępu – podziel się przestrzenią” i „Hulaj z głową – podziel się przestrzenią”, które poświęcone są temu, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować w ogólnie dostępnych miejscach.

To zaszczyt, przyjemność i duma daleka od pychy, i wszystko to, co najlepsze może się zdarzyć – mówiła laureatka odbierając nagrodę. To plaster miodu na moje serce po dwóch trudnych latach w moim życiu, gdy między innymi ratowałam Niewidzialną Wystawę, która ma edukować pokolenia.

/ Materiały prasowe

Wanda Traczyk-Stawska, która otrzymała nagrodę specjalną Warszawianki Pokoleń, to Żołnierz Armii Krajowej i uczestniczka Powstania Warszawskiego. Dziś pełni funkcję Przewodniczącej Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy. Jest inicjatorką budowy Izby Pamięci w parku Powstańców Warszawy.

Przyczyniła się do ustanowienia dnia 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. W 2018 poparła protest rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie, a w październiku 2020 – protest przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych w Polsce.

W każdym z nas jest siła, jeśli zechce ją zauważyć, żeby ten świat zmieniać i żeby stawał się lepszy. Nawet poprzez to, że się pomoże słabszemu, że się uśmiechnie do smutnych. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli dla siebie nawzajem życzliwi i pomocni – mówiła laureatka Warszawianki Pokoleń, Wanda Traczyk-Stawska.

/ Materiały prasowe

Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy. Tytuł ten może być przyznany za działalność na rzecz stolicy, ale też realizację działań na rzecz promowania takich wartości jak otwartość, tolerancja, za wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie, działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej Warszawie.

Warszawianką Roku może zostać każda kobieta – to warszawiacy decydują kto otrzyma ten tytuł.

Spośród licznych zgłoszeń mieszkańców na kandydatkę do tytułu, kapituła konkursu wyłoniła w tym roku 10 kobiet, których działania pokazują, jak konsekwencją można zmienić otaczający nas świat.

Mieszkańcy mogli oddawać głos na: Magdalenę Dziewguć – menadżerkę, Myroslave Keryk – socjolożkę, Agnieszkę Kobus-Zawojską – medalistkę olimpijską, Orinę Krajewską – prezeskę Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”, Katarzynę Nicewicz – prezeskę Fundacji Daj Herbatę, Maję Ostaszewską – aktorkę i aktywistkę, Magdalenę Piotrowską – aktywistkę ekologiczną, Małgorzatę Szumowską – dyrektorkę warszawskiej Niewidzialnej Wystawy, Marię Wroniszewską – członkinię zarządu Fundacji SYNAPSIS, Zofię Zochniak – pomysłodawczynię portalu UbraniaDoOddania.pl.