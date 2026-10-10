Kolejny incydent z użyciem noża. Nastolatki zaatakowane przed szkołą w Warszawie

RMF24

Kolejny dramatyczny incydent z użyciem noża w polskiej szkole. Przed placówką przy ul. Mińskiej w Warszawie 21-letnia kobieta zaatakowała trzy osoby: dwie 17-latki i jedną 24-latkę.

W sobotę przed szkołą przy ul. Mińskiej w Warszawie doszło do ataku z użyciem noża. 21-letnia kobieta zaatakowała nim 17-latkę, która trafiła do szpitala. Jak ustalił nasz dziennikarz Igor Skrzypek, 17-latka została zraniona w przedramię. Jej stan nie zagraża życiu.

Zaatakowane zostały także dwie inne osoby - 17 latka oraz 24-latka. Odniosły one drobne obrażenia - ich stan nie wymagał hospitalizacji. Według informacji naszego reportera osoby te zostały poszkodowane przypadkowo - nie były bezpośrednim celem ataku.

Funkcjonariusze policji natychmiast pojawili się na miejscu - cztery minuty po otrzymaniu zgłoszenia.

Sprawczyni zatrzymana

Policja zatrzymała 21-letnią sprawczynię ataku. Jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć do niej papiery. Motywy jej działania nie są na razie znane.

W zespole szkół przy ulicy Mińskiej mieści się szkoła dla dorosłych - dlatego placówka była otwarta dziś. Do ataku doszło w pobliżu sekretariatu.

Seria ataków z użyciem noża w polskich szkołach

To już kolejny w ostatnich dniach atak z użyciem noża w polskiej szkole. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób. Z kolei dzień później w Leszczydole-Nowinach 15-latek ranił trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę szkoły, która zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Stołeczna policja apeluje do rodziców, nauczycieli i uczniów o wzmożoną czujność i zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów.

Szarpanina w olsztyńskiej szkole

Do niebezpiecznego incydentu także w sobotę doszło na terenie jednej ze szkół przy ulicy Metalowej w Olsztynie. Dwóch uczniów w wieku 17 i 19 lat wdało się w szarpaninę, a jeden z nich miał przy sobie ostry przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie doszło do użycia niebezpiecznego narzędzia – informuje olsztyńska policja.

Według wstępnych ustaleń konflikt między nastolatkami przerodził się w rękoczyny podczas rozmowy na terenie placówki. W trakcie zajścia świadek zauważył, że młodszy z uczestników ma przy sobie ostry przedmiot. W odpowiednim momencie świadek odebrał mu narzędzie i odrzucił je na bok, uniemożliwiając jego użycie.

Przedmiot nie został użyty w trakcie zajścia. Nikt nie został nim zraniony. Uczestnicy zostali rozdzieleni przez jednego z pedagogów – podkreśliła sierżant Izabela Bogacka z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Obaj nastolatkowie doznali obrażeń typowych dla szarpaniny. Zostali przewiezieni do komendy, gdzie przeszli badania lekarskie. Po ich zakończeniu policja planuje przeprowadzić dalsze czynności z udziałem uczestników incydentu.