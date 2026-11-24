Jak przekazała BiełTA, Łukaszenka stwierdził, że przyszłość Ukrainy, Białorusi i Rosji powinna być ustalana przede wszystkim przez te trzy państwa.
We trójkę określimy, jaką będziemy mieć przyszłość – Ukrainy, Białorusi i Rosji. Jesteśmy trzema słowiańskimi narodami – cytuje go agencja.
Białoruski przywódca przekonywał, że „biorąc pod uwagę historię i teraźniejszość”, to właśnie te kraje będą decydowały o dalszym rozwoju sytuacji w regionie.
Propozycja rozmów z Putinem
Łukaszenka zadeklarował również gotowość do udziału w rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zaproponował, by wspólnie z ukraińskim przywódcą udać się na negocjacje do Rosji. Wcześniej prezydent Ukrainy odrzucił możliwość wzięcia udziału w formacie rozmów w Moskwie.
Moglibyśmy z Wołodymyrem Zełenskim wsiąść do samolotu i przylecieć do Moskwy. We dwóch. Ja, jako gwarant jego bezpieczeństwa, mógłbym z nim polecieć do Moskwy – oświadczył Łukaszenka, cytowany przez białoruską agencję BiełTA.
Białoruski przywódca wyraził przekonanie, że taki format mógłby szybciej doprowadzić do porozumienia w sprawie zakończenia wojny oraz przyszłego ładu w regionie niż rozmowy z udziałem państw europejskich.
Gdy dziennikarka zasugerowała, że Wołodymyr Zełenski nie zaakceptuje takiego wariantu rozmów, Łukaszenka odpowiedział: „Nie zgodzi się – niech walczy”.
Łukaszenka nie wykluczył udziału Francji i innych krajów Unii Europejskiej w kształtowaniu przyszłego systemu bezpieczeństwa na kontynencie. Przyznał, że państwa te również mają wpływ na sytuację i chcą uczestniczyć w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa w Europie.