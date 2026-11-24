RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że mógłby wspólnie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim polecieć do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem. Zadeklarował, że byłby „gwarantem bezpieczeństwa” ukraińskiego przywódcy. Białoruski przywódca kreślił taki scenariusz w rozmowie z francuskim magazynem „Le Point” – poinformowała państwowa agencja BiełTA.

Spotkanie Putina i Łukaszenki w rezydencji Nowo-Ogariowo pod Moskwą (fot. IMAGO/Sergey Bobylev/Imago Stock and People)

Spotkanie Putina i Łukaszenki w rezydencji Nowo-Ogariowo pod Moskwą (fot. IMAGO/Sergey Bobylev/Imago Stock and People) / East News

Jak przekazała BiełTA, Łukaszenka stwierdził, że przyszłość Ukrainy, Białorusi i Rosji powinna być ustalana przede wszystkim przez te trzy państwa.

We trójkę określimy, jaką będziemy mieć przyszłość – Ukrainy, Białorusi i Rosji. Jesteśmy trzema słowiańskimi narodami – cytuje go agencja.

Białoruski przywódca przekonywał, że „biorąc pod uwagę historię i teraźniejszość”, to właśnie te kraje będą decydowały o dalszym rozwoju sytuacji w regionie.

Propozycja rozmów z Putinem

Łukaszenka zadeklarował również gotowość do udziału w rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zaproponował, by wspólnie z ukraińskim przywódcą udać się na negocjacje do Rosji. Wcześniej prezydent Ukrainy odrzucił możliwość wzięcia udziału w formacie rozmów w Moskwie.

Moglibyśmy z Wołodymyrem Zełenskim wsiąść do samolotu i przylecieć do Moskwy. We dwóch. Ja, jako gwarant jego bezpieczeństwa, mógłbym z nim polecieć do Moskwy – oświadczył Łukaszenka, cytowany przez białoruską agencję BiełTA.

Białoruski przywódca wyraził przekonanie, że taki format mógłby szybciej doprowadzić do porozumienia w sprawie zakończenia wojny oraz przyszłego ładu w regionie niż rozmowy z udziałem państw europejskich.

Gdy dziennikarka zasugerowała, że Wołodymyr Zełenski nie zaakceptuje takiego wariantu rozmów, Łukaszenka odpowiedział: „Nie zgodzi się – niech walczy”.

Łukaszenka nie wykluczył udziału Francji i innych krajów Unii Europejskiej w kształtowaniu przyszłego systemu bezpieczeństwa na kontynencie. Przyznał, że państwa te również mają wpływ na sytuację i chcą uczestniczyć w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa w Europie.