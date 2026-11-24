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Pięciu żołnierzy tureckich sił powietrznych zginęło w katastrofie śmigłowca AS-532 Cougar w prowincji Eskişehir w środkowej Turcji. Maszyna wykonywała lot szkoleniowy – poinformowało we wtorek tureckie ministerstwo obrony.

Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Yörükakçayır, około 15 kilometrów od centrum Eskişehir. Śmigłowiec spadł na terenach wiejskich. Przyczyny katastrofy na razie nie są znane.

Na miejsce skierowano straż pożarną oraz ekipy ratunkowe tureckiej Agencji Zarządzania Kryzysowego i Katastrofami AFAD. Służby prowadzą działania i zabezpieczają miejsce zdarzenia.

Wszczęto postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności katastrofy.

„Pięciu naszych bohaterskich towarzyszy broni, którzy znajdowali się na pokładzie śmigłowca sił powietrznych, który uległ katastrofie podczas lotu szkoleniowego w Eskişehir, poniosło śmierć” – przekazał resort w komunikacie.

To drugi w listopadzie śmiertelny wypadek z udziałem śmigłowca tureckiej armii. 12 listopada w prowincji Malatya, na wschodzie kraju, rozbił się wojskowy śmigłowiec S-70. Zginęło wówczas czterech żołnierzy.