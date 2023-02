Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport o rocznych wynikach przewozowych kolei. W minionym roku, pierwszym po zniesieniu obostrzeń pandemicznych, z usług przewozowych Kolei Mazowieckich skorzystało ponad 59 mln pasażerów, czyli o 12 mln więcej niż w 2021 r.

Koleje Mazowieckie na podium

Liczba osób wybierających Koleje Mazowieckie stanowiła ponad 17 procent z 342,2 mln pasażerów podróżujących transportem kolejowym od stycznia do grudnia 2022 r. Ten wynik pozwolił przewoźnikowi zająć drugie miejsce pod względem udziałów w rynku pasażerskich przewoźników kolejowych.

Za nami rok, w którym wiele osób wróciło do codziennych dojazdów po dłuższym czasie zdalnej pracy i nauki. Bardzo cieszę się, że również do podróży Kolejami Mazowieckimi. Obecne wyniki przewozowe są najlepszym dowodem na to, że rozwój spółki przynosi wymierne efekty. Od wielu lat dążymy do tego, by zagwarantować naszym podróżnym jak najwyższą jakość usług przewozowych. Sukcesywnie modernizujemy posiadany tabor oraz inwestujemy w nowoczesne pojazdy. Jestem dumny z tego, że pomimo wielu wyzwań, które czekały spółkę w ubiegłym roku, zakończyliśmy go z tak dobrym wynikiem – mówi Robert Stępień, Prezes Zarządu Kolei Mazowieckich.

Rekordowy rok

W 2022 r. koleją w Polsce podróżowało ponad 342 mln pasażerów. To o 97 mln więcej niż w 2021 r. Tym środkiem transport przewieziono także 250 mln ton towarów. Największy udział w przewozach jeśli chodzi o liczbę pasażerów - ponad 25 procent miała w 2022 r. spółka Polregio, 17,26 procent przewiozły Koleje Mazowieckie, a 17,23 procent - PKP Intercity.

Na kolejnych miejscach - z ponad 5-proc. udziałem znalazły się PKP SKM, -Koleje Śląskie i SKM Warszawa. Jeśli chodzi o pracę przewozową, prawie 60 proc. zostało wykonane przez PKP Intercity, co jest związane ze specyfiką dalekobieżnych tras tego przewoźnika.

Średnia odległość na jaką pasażer PKP Intercity podróżował w 2022 r. to 235 km. Drugą pod względem wielkości pracę przewozową wykazało Polregio, uzyskując udział na poziomie 17,37 procent i średnia odległość przewozu jednego pasażera 47 km.

W ocenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacego Góry, rekordowe wyniki przewozów pasażerskich w 2022 r. to powrót do trendu wzrostu liczby podróżnych obserwowanego przed wybuchem pandemii.

Na tak dobry wynik wpłynęło nie tylko to, że z usług kolei dodatkowo korzystali obywatele Ukrainy. W obliczu wywołanego przez wojnę wzrostu cen paliw kolej okazała się optymalną formą dojazdu do pracy, szkoły, na uczelnie oraz na wakacje – dodaje.