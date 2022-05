​Klon polny, symbol wdzięczności ukraińskich matek dla matek z Polski, został posadzony na skwerze Tarasa Szewczenki w Warszawie, niedaleko Ambasady Ukrainy w Polsce. Drzewo zasadzono w Dniu Matki. Właśnie tego dnia kobiety z Ukrainy chciały podziękować Polkom za serdeczność i opiekę, jakiej doświadczają one i ich bliscy, uciekający przed wojną.

/ Magdalena Grajnert / RMF FM

Jesteśmy tu naprawdę jak u siebie w domu i dziękujemy za to w różny sposób, ale chcemy podziękować jeszcze w taki, symboliczny - mówi reporterce RMF FM Yana Kryvobok z ambasady Ukrainy. Właśnie na tym skwerze Szewczenki, w miejscu, które Polakom kojarzy się z Ukraińcami, teraz będzie rosło to drzewo, jako symbol przyjaźni między naszymi narodami i wyraz naszej wdzięczności za wszystko, co robicie dla nas - dodaje.

Dla nas Matka Polka jest wzorem, żeby być taką Matką Ukrainką - mówi nam pani Oksana spod Lwowa. Polska matka pokazała nam nie słowem, ale swoimi czynami, co to znaczy. Bardzo dziękujemy za to ogromne serce, jakie nam codziennie okazujecie - podkreśla.

Posadzony klon kobiety ozdobiły wstążkami w barwach ukraińskiej i polskiej flagi. Nie zabrakło też planów i marzeń.

Kiedy wojna się skończy, przyjdziemy tu z naszymi dziećmi, wnukami i powiemy im, że w 91. dniu wojny byliśmy w Warszawie, sadziliśmy drzewo i mieliśmy tę solidarność z Polską - tłumaczy pani Oksana. Naprawdę, bardzo sobie tę solidarność cenimy. I my, ukraińskie matki, solidaryzujemy się ze wszystkimi polskimi matkami - dodaje.

W uroczystości wzięli udział również uczniowie z ukraińskiej szkoły i przedstawiciele urzędu dzielnicy. Ukraińskie mamy zapowiedziały, że będą dbać o drzewo.