Na Cmentarzu Powązkach Wojskowych w Warszawie odbył się pogrzeb współzałożyciela grupy kabaretowej Salon Niezależnych, Radia Zet i prowadzącego teleturniej "Miliard w rozumie" Janusza Weissa.

Pogrzeb Janusza Weissa / Radek Pietruszka / PAP

Po uroczystościach, które odbyły się w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych dziennikarz Janusz Weiss spoczął kwaterze GII, na miejscu nr 12 w rzędzie "Tuje". Pogrzeb miał charakter prywatny. Oprócz rodziny i przyjaciół dziennikarza żegnali m.in. dziennikarze Szymon Majewski, Rafał Bryndal, Adam Michnik i Krzysztof Skowroński.



Janusz Alfred Weiss urodził się 31 maja 1948 r. w Warszawie. Był dziennikarzem, prezenterem radiowym i telewizyjnym oraz artystą kabaretowym i satyrykiem.



Pod koniec lat 60. z Jackiem Kleyffem założył grupę kabaretową Salon Niezależnych, w której występował przez kolejne pięć lat. W styczniu 1976 podpisał list protestacyjny do Komisji Nadzwyczajnej Sejmu PRL przeciwko zmianom w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W latach 80. prowadził kino objazdowe. W filmie Janusza Kijowskiego "Kung-fu" (premiera marzec 1980) Weiss zagrał rolę Pawła.



W latach 1990-2013 związany był z Radiem Zet, którego był współzałożycielem.



Jego "Dzwonię do Pani/Pana w bardzo nietypowej sprawie" należał do najbardziej popularnych programów radiowych "Zetki". Prowadził także programy telewizyjne: "Miliard w rozumie", "Złoty interes" oraz "Fort Boyard". Współpracował także z Programem I Polskiego Radia.



W ostatnich latach ograniczył działalność dziennikarską ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Zmarł 10 marca 2023 r. w wieku 74 lat.