Klejnot ostatniej carycy sprzedany. Szafir Romanowów poszedł za fortunę

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Bransoletka z szafirem Romanowów została sprzedana za rekordową sumę podczas aukcji w Genewie. Niezwykły klejnot z carskiej kolekcji waży niemal 198 karatów, osiągnął cenę blisko 5 milionów dolarów.

Za 4,9 miliona dolarów (w przeliczeniu ponad 19 557 600 złotych – red.) została sprzedana na aukcji w Szwajcarii wysadzana diamentami bransoletka, na środku której osadzono siedmiokątny szafir ważący aż 197,80 karata. To wyjątkowy klejnot, znany jako Szafir Romanowów.

Klejnot z ostatniego wielkiego balu Imperium Rosyjskiego

Szafir, będący przedmiotem licytacji, ma niezwykłą historię. Uważa się, że kamień pochodzi z Imperium Mogołów, skąd trafił do carskiej kolekcji biżuterii. Wśród historyków i znawców klejnotów uchodzi za jeden z najważniejszych ocalałych kamieni szlachetnych rosyjskiego dworu.

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Niezwykła wartość szafiru wynika nie tylko z jego imponującej masy i głębokiego, niebieskiego koloru, ale również z jego bogatej, udokumentowanej przeszłości. Kamień był częścią biżuterii należącej do carycy Marii Fiodorowny, matki ostatniego cara Rosji, Mikołaja II. To właśnie ona nosiła go podczas słynnego Balu w Pałacu Zimowym w 1903 roku, który – jak podkreślają eksperci – „powszechnie uznaje się za ostatni wielki spektakl Cesarstwa Rosyjskiego”.

Szafir Romanowów foto: MARTIAL TREZZINI / PAP/EPA

Rewolucja odmieniła jego los. Sowieci wyprzedawali majątek carów

Po wybuchu rewolucji rosyjskiej w 1917 roku, losy carskich klejnotów potoczyły się dramatycznie. Władze sowieckie przejęły skarby rodziny Romanowów, a następnie stopniowo wyprzedawały je na międzynarodowych aukcjach, by zdobyć środki na utrzymanie swojego państwa. Szafir został odnotowany w inwentarzu i w latach 20. XX wieku trafił na sprzedaż.

Kolejną właścicielką niezwykłego kamienia została Ganna Walska (właśc. Hanna Puacz –amerykańska śpiewaczka operowa pochodzenia polskiego – red.), która nabyła go w 1927 roku. Wówczas szafir był osadzony na naszyjniku.

W późniejszych latach kamień przeszedł jeszcze kilka metamorfoz – w latach 70. XX wieku znalazł się na innym, krótszym naszyjniku, a w 2015 roku został osadzony przez firmę Cartier na diamentowej bransoletce, na której można go było podziwiać podczas tegorocznej aukcji.

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Kto kupił słynny Szafir Romanowów?

Tożsamość nowego właściciela bransoletki pozostaje nieznana. Wiadomo jedynie, że jest to prywatny kolekcjoner, który podczas środowej aukcji złożył zwycięską ofertę.