Klejnot ostatniej carycy sprzedany. Szafir Romanowów poszedł za fortunę

Za 4,9 miliona dolarów (w przeliczeniu ponad 19 557 600 złotych – red.) została sprzedana na aukcji w Szwajcarii wysadzana diamentami bransoletka, na środku której osadzono siedmiokątny szafir ważący aż 197,80 karata. To wyjątkowy klejnot, znany jako Szafir Romanowów.
Klejnot z ostatniego wielkiego balu Imperium Rosyjskiego
Szafir, będący przedmiotem licytacji, ma niezwykłą historię. Uważa się, że kamień pochodzi z Imperium Mogołów, skąd trafił do carskiej kolekcji biżuterii. Wśród historyków i znawców klejnotów uchodzi za jeden z najważniejszych ocalałych kamieni szlachetnych rosyjskiego dworu.
Niezwykła wartość szafiru wynika nie tylko z jego imponującej masy i głębokiego, niebieskiego koloru, ale również z jego bogatej, udokumentowanej przeszłości. Kamień był częścią biżuterii należącej do carycy Marii Fiodorowny, matki ostatniego cara Rosji, Mikołaja II. To właśnie ona nosiła go podczas słynnego Balu w Pałacu Zimowym w 1903 roku, który – jak podkreślają eksperci – „powszechnie uznaje się za ostatni wielki spektakl Cesarstwa Rosyjskiego”.
Rewolucja odmieniła jego los. Sowieci wyprzedawali majątek carów
Po wybuchu rewolucji rosyjskiej w 1917 roku, losy carskich klejnotów potoczyły się dramatycznie. Władze sowieckie przejęły skarby rodziny Romanowów, a następnie stopniowo wyprzedawały je na międzynarodowych aukcjach, by zdobyć środki na utrzymanie swojego państwa. Szafir został odnotowany w inwentarzu i w latach 20. XX wieku trafił na sprzedaż.
Kolejną właścicielką niezwykłego kamienia została Ganna Walska (właśc. Hanna Puacz –amerykańska śpiewaczka operowa pochodzenia polskiego – red.), która nabyła go w 1927 roku. Wówczas szafir był osadzony na naszyjniku.
W późniejszych latach kamień przeszedł jeszcze kilka metamorfoz – w latach 70. XX wieku znalazł się na innym, krótszym naszyjniku, a w 2015 roku został osadzony przez firmę Cartier na diamentowej bransoletce, na której można go było podziwiać podczas tegorocznej aukcji.
Kto kupił słynny Szafir Romanowów?
Tożsamość nowego właściciela bransoletki pozostaje nieznana. Wiadomo jedynie, że jest to prywatny kolekcjoner, który podczas środowej aukcji złożył zwycięską ofertę.