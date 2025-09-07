Na PGE Narodowym w Warszawie odbyła się trzecia edycja Festiwalu Polskiej Żywności #KupujŚwiadomie. Wydarzenie, zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zgromadziło tysiące miłośników rodzimej kuchni, lokalnych producentów oraz ekspertów branży spożywczej.

Festiwal Polskiej Żywności #KupujŚwiadomie dobiegł końca / KUPUJSWIADOMIE.gov.pl / Facebook

W dniach 6-7 września 2025 roku PGE Narodowy zamienił się w centrum polskiej żywności. Festiwal Polskiej Żywności #KupujŚwiadomie przyciągnął około 120 producentów regionalnych i lokalnych, którzy zaprezentowali swoje wyroby - od ekologicznych warzyw i owoców, przez tradycyjne wędliny, sery i pieczywo, po wyborne przetwory i inne specjały.

Odwiedzający mieli okazję nie tylko skosztować i zakupić wyjątkowe produkty, ale także poznać historie ich powstawania oraz nawiązać bezpośredni kontakt z wytwórcami.

Edukacja i wymiana doświadczeń

Jednym z kluczowych elementów festiwalu były prelekcje i panele dyskusyjne poświęcone polskiej żywności. Eksperci oraz producenci rozmawiali o potencjale certyfikowanej, tradycyjnej i lokalnej żywności, a także o korzyściach płynących ze skróconych łańcuchów dostaw. Wydarzenie miało na celu podniesienie świadomości konsumenckiej i wsparcie konkurencyjności polskich produktów na rynku.

Warsztaty, pokazy i atrakcje dla najmłodszych

Festiwal obfitował w liczne atrakcje. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych - ceramicznych, wikliniarskich czy koronkarskich - oraz w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez doświadczonych kucharzy. Nie zabrakło także animacji i aktywności przygotowanych specjalnie dla dzieci.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia był ogólnopolski finał konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów", w którym 16 Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowało najlepsze potrawy regionalne z każdego województwa.

Festiwal, który łączy

Trzecia edycja Festiwalu Polskiej Żywności #KupujŚwiadomie ponownie udowodniła, jak wielki potencjał drzemie w polskich produktach regionalnych i lokalnych. Bezpośrednia wymiana wiedzy i doświadczeń między producentami, ekspertami i konsumentami sprzyjała budowaniu silnej marki polskiej żywności. Wstęp na wydarzenie był wolny, co pozwoliło na szeroki udział mieszkańców Warszawy i gości z całej Polski.