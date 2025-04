Tragedia w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Laskowcu na Mazowszu. W szpitalu zmarł 16-latek, który chciał przemycić do placówki mefedron. Połknął woreczki z narkotykiem. Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek wieczorem nastolatek wrócił po przepustce do Ośrodka Wychowawczego w Laskowcu. Chłopiec zaczął uskarżać się na ból brzucha.

Podczas rozmowy z pracownikami ośrodka powiedział, że połknął sześć małych woreczków z zawartością mefedronu. Chciał je w ten sposób wnieść na teren placówki - poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.



16-latek tłumaczył, że mefedron znalazł w paczkomacie.



Został przetransportowany karetką do szpitala w Ostrołęce, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Niestety nie udało się go uratować i rano w piątek Wiktor K. zmarł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zgonu doszło w związku z pęknięciem woreczków z zawartością narkotyków, które miał w żołądku - powiedziała prok. Łukasiewicz.



Policjanci przeszukali pomieszczenia zajmowane przez Wiktora i kolegów, z którymi miał kontakt. Zabezpieczyli telefon nastolatka i zapis monitoringu z ośrodka. Przesłuchali w charakterze świadków pracowników i wychowanków ośrodka.



W poniedziałek ma być przeprowadzona sekcja zwłok nastolatka.

Prokuratura ustala, w jaki sposób 16-latek zdobył mefedron.