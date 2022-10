Podczas dzisiejszej konferencji prasowej urzędnicy przedstawili plan przebudowy jednego z głównych placów w Warszawie. Ogłoszono także decyzje, co stanie się z zabytkową infrastrukturą odkrytą podczas przebudowy.

Plac Trzech Krzyży w Warszawie / Anna Zakrzewska / RMF FM

Pod koniec sierpnia drogowcy odsłonili stare tory tramwajowe i dobrze zachowany bruk po wschodniej stronie pl. Trzech Krzyży. W związku z tym w sprawę zaangażowany został Mazowiecki Konserwator Zabytków.

Zaskoczenie

Jak mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Łukasz Puchalski, drogowców nie zaskoczyło samo odkrycie, ale jego skala.

Nie jest wielkim odkryciem, to że jest tu bruk. Odkryciem jest to, ile go jest i jak dobrze się zachował. Jak wiadomo, jest to tkanka historyczna, tu nie wszystko zostało dobrze zinwentaryzowane. To, co w tej chwili robimy, to jest właśnie jego odpowiednia inwentaryzacja. Jeszcze większym problemem niż to, co historycznie skrywa ziemia, jest ilość instalacji podziemnych - mówi Łukasz Puchalski.

Władze nie wykluczają, że w przyszłości historyczny bruk zostanie wyeksponowany.

Jest on na tyle delikatny, że pozostawienie go w takiej formie, narażałoby go w najbliższej przyszłości na całkowite zniszczenie. W związku z tym postanowiliśmy, aby właściwie go zabezpieczyć i ponownie go przykryć. Dodatkowo, planujemy w przyszłości go wyeksponować w sposób właściwy, ale to wszystko dopiero po tym, jak stworzymy odpowiednie ekspertyzy i projekt, który będzie wykonany zgodnie z zaleceniami wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dzięki temu dowiemy się, czy w przyszłości będzie on mógł zostać tu na placu, czy zostanie przeniesiony w inne miejsce - mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Więcej zieleni i przestrzeni

Inwestycja zakłada budowę sygnalizacji świetlnej oraz azyli na przejściu dla pieszych na wysokości kościoła św. Aleksandra, po południowej stronie placu. Poprawi ona bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, którzy mają w tym miejscu do pokonania szerokie jezdnie.

Po wschodniej stronie placu, od Alej Ujazdowskich do ulicy Książęcej, biec będzie dwukierunkowa droga dla rowerów będąca naturalnym przedłużeniem trasy w Alejach.

Na dalszym odcinku powstaną jednokierunkowe pasy rowerowe wyznaczone na jezdni i biegnące zgodnie z kierunkiem ruchu. W ten sposób rowerzyści pokonają fragment Nowego Światu oraz rondo de Gaulle’a. Pas rowerowy znajdzie się też po zachodniej stronie placu.

Na wysokości Instytutu Głuchoniemych powstanie nowy przystanek autobusowy, który zastąpi istniejące przystanki rozrzucone dziś po wschodniej stronie placu. W ten sposób znacznie poprawią się możliwości przesiadkowe - pasażerowie będą mogli odjechać z jednego wspólnego przystanku w kierunku północnym.

Zgodnie z historycznym wyglądem na plac powróci zieleń.

Posadzimy 28 drzew, w tym 16 lip, 8 głogów i 4 grusze. Oprócz tego w wielu miejscach placu pojawi się także zieleń niska - mówi wiceprezydent Bratek.

Kończymy właśnie pierwszy etap prac nad nowym obrazem Placu Trzech Krzyży, który połączy nowoczesność z przeszłością - dodaje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.