Policjanci z powiatu legionowskiego na Mazowszu szukają 14-letniej Sandry. Dziewczynka rano wyszła ze szkoły w Wieliszewie.
14-letnia Sandra Żarnowska po godzinie 9 opuściła teren szkoły podstawowej w Wieliszewie. Ostatni raz widziana była na stacji PKP Legionowo około godziny 10:50.
Policjanci podają, że 14-latka ma ok. 155 cm wzrostu, jest szczupła. Ma krótkie włosy do ramion, niebieskie oczy i kolczyki w kształcie gwiazdek.
Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu 14-latki, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Wieliszewie pod numerem tel. 47 724 87 70 lub nr alarmowym 112.
Informacje ws. zaginionej 14-latki można również przesłać na adres: dyżurny.kp-wieliszew@ksp.policja.gov.pl.
