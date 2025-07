Badania archeologiczne prowadzone w kościele parafialnym w Cegłowie przyniosły kolejne odkrycia. Oprócz krypty pod posadzką świątyni znaleziono zniszczone trumny oraz czaszki i kości.

Zabytkowy kościół w Cegłowie, gdzie archeolodzy odkryli trumny, czaszki i medalik / Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków/ Fot. M. Wagner, M. Sugalska /

Medalik na szkielecie i monety sprzed wieków

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, Marcin Dawidowicz, przekazał, że podczas badań udało się uchwycić zarysy trumien, które uległy zniszczeniu - najprawdopodobniej w wyniku zawalenia się kolebkowego sklepienia krypty, jej zasypania oraz możliwej częściowej eksploracji w przeszłości. W jednej z trumien, na szkielecie, odsłonięto medalik.

Znaleziska te koncentrowały się przede wszystkim w korytarzu przy schodach prowadzących do krypty, co może sugerować ich intencjonalne zdeponowanie w tym miejscu - wyjaśnił konserwator. Znalezione w krypcie monety pochodzą z okresu od XVI do XIX wieku.

Szkielety z naw i gotycka historia świątyni

Konserwator ocenił, że kości odnalezione w krypcie mogą pochodzić z grobów odkrytych w nawach kościoła podczas wcześniejszych remontów świątyni. W nawach odsłonięto już kilkanaście szkieletów zmarłych pochowanych w prostych, drewnianych trumnach o charakterystycznym kształcie zwężającym się ku dołowi.

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Cegłowie powstał w latach 1441-1444 jako świątynia drewniana. Do 1534 roku był filialnym kościołem parafii Kiczki.

Obecny murowany kościół został wzniesiony w drugim ćwierćwieczu XVI wieku w stylu gotyku mazowieckiego, bardzo popularnego na tych terenach. Świątynia, usytuowana na wzgórzu w północnej części rynku, otoczonego podmokłymi terenami, pełniła niegdyś funkcje obronne.

Kościół w Cegłowie odnowiony po latach zaniedbań

W 1603 roku biskup poznański Goźlicki dokonał wizytacji kościoła. Przedstawiony wtedy stan świątyni nie był najlepszy, o czym świadczy zapis: "kościół był murowany, dach nad nim ze starości spadał i zewsząd zaciekało".

Po tej wizycie przystąpiono do gruntownej odnowy kościoła, a prace trwały 26 lat. W 1611 roku przywieziono do Cegłowa ołtarz Mistrza Lazarusa z Warszawy.

W 1621 roku, w odpisie przywileju lokacyjnego, zawarte jest stwierdzenie, że "kościół parafialny już upadły niepospolitym nakładem został odnowiony i przyozdobiony". Remont zakończyła konsekracja świątyni 21 grudnia 1629 roku przez biskupa poznańskiego Macieja Łubieńskiego. Wówczas potwierdzono także erekcję parafii.