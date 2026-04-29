Na miejskim wysypisku śmieci w Radomiu w środowy poranek wybuchł pożar. Nad wysypiskiem widać czarny słup dymu, a w okolicy unosi się nieprzyjemny zapach.

Pożar wysypiska śmieci w Radomiu (fot. Aktywny i Czysty Radom / Facebook)

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze wysypiska przy ul. Witosa w Radomiu przed godz. 6:00. Na miejsce skierowano służby ratunkowe - 22 jednostki straży pożarnej.

Ogień objął powierzchnię około 300 m kw. Nad wysypiskiem widać czarny słup dymu. W okolicy unosi się nieprzyjemny zapach.

Dym nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, ale lepiej nie otwierać na razie okien i unikać niepotrzebnych spacerów - powiedział rzecznik radomskiej straży pożarnej kpt. Adrian Skrzek w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Według niego działania są utrudnione ze względu na zalegające śmieci, które trzeba usunąć, żeby dostać się do wszystkich zarzewi ognia.

Nasze działania polegają na podaniu wody na palące się śmieci oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia - powiedział rzecznik. Dodał, że akcja może potrwać co najmniej kilka godzin.

Na razie trudno powiedzieć, co było przyczyną pożaru. Będą to ustalali śledczy i biegły z zakresu pożarnictwa.

