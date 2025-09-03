Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne osiem osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej, która wystawiła fałszywe faktury na łączną kwotę 175 milionów złotych. Policjanci działali na zlecenie zachodniopomorskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Dotychczas w całej sprawie zarzuty usłyszało ponad 140 osób.

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali kolejne 8 osób ws. wyłudzania podatku VAT / Policja

Grupa przestępcza istniała od 2018 roku. Jej członkowie na terenie kilku województw posługiwali się fikcyjną dokumentacją księgową, wystawiając faktury VAT na kwotę przekraczającą 175 milionów złotych. Dokumenty te trafiały następnie do kolejnych podmiotów. Te miały sztuczne koszty i obniżały podstawę opodatkowania. W efekcie straty Skarbu Państwa wyniosły ponad 34 miliony złotych.

Ponad 140 osób z zarzutami

Osiem osób w wieku od 33 do 52 lat zatrzymanych właśnie w Warszawie i w Skierniewicach to byli odbiorcy fałszywych faktur. Mają odpowiedzieć za wyłudzenie 3 milionów złotych. W sumie w śledztwie zarzuty usłyszało już ponad 140 osób.

Grupa wykorzystywała firmy pełniące różne role w przestępczym procederze. Tak zwane "słupy" wystawiały wyłącznie nierzetelne faktury, "bufory" pośredniczyły w ich obrocie, a kolejne podmioty były ostatecznymi odbiorcami fałszywych dokumentów. Dzięki temu generowano sztuczne koszty, co pozwalało na obniżenie podstawy opodatkowania i wyłudzenie podatku VAT. Dodatkowo, członkowie grupy zajmowali się praniem pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Sprawa ma charakter rozwojowy

W toku śledztwa zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości kilku milionów złotych oraz odzyskano część środków pochodzących z przestępczej działalności. Zarzuty przedstawione pokaźnej grupie osób obejmują udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz szereg przestępstw karnoskarbowych. Wielu podejrzanych, składając korekty nierzetelnych faktur, dokonało zwrotu wyłudzonego podatku VAT.

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.