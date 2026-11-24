RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że zareagowało na nieprawidłowości w schronisku dla nieletnich w Dominowie jeszcze przed emisją reportażu „Superwizjera” TVN. Resort informuje o przeprowadzonych kontrolach, działaniach dyscyplinarnych i zaleceniach dla placówki. To reakcja na materiał, w którym byli wychowankowie opisali przypadki wieloletniego znęcania się nad nieletnimi, bicia, poniżania i stosowania wymyślnych kar...

W reportażu „Superwizjera” TVN ujawniono porażające relacje byłych podopiecznych schroniska dla nieletnich w Dominowie pod Lublinem. Mężczyźni opisywali przemoc fizyczną i psychiczną, której mieli doświadczać ze strony pracowników ochrony.

Mowa m.in. o biciu, poniżaniu oraz stosowaniu dotkliwych kar. Wychowankowie wspominali m.in. o białej pałce, którą nazywali „blondyną”, oraz tzw. froterce - 20 kg urządzeniu, którym przez całą noc mieli czyścić podłogę. Budzące grozę izolatki miały być natomiast nazywane przez wychowanków „kabarynami”.

Ministerstwo: Reagowaliśmy przed emisją reportażu

Ministerstwo Sprawiedliwości w opublikowanym komunikacie podkreśliło, że nieprawidłowości w Dominowie były przedmiotem zainteresowania resortu jeszcze przed publikacją materiału TVN.

Resort zaznaczył, że reportaż wyemitowany 21 listopada 2026 roku łączy wydarzenia z dwóch różnych okresów funkcjonowania placówki. Główna część materiału dotyczy wspomnień byłych wychowanków z końca lat 90. i przemocy, której mieli doświadczać ze strony ówczesnego personelu. Choć traktuje relacje poważnie, ze względu na upływ niemal trzech dekad trudno mu szczegółowo odnieść się do opisywanych zdarzeń.

Jednocześnie minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi zbadanie wszystkich wątków przedstawionych w reportażu pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa.

Dwa przypadki przemocy w 2025 roku

Ministerstwo informuje, że w grudniu 2025 roku w schronisku doszło do dwóch przypadków przemocy między wychowankami. W związku z tym Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Ustalono także, że po pierwszym incydencie jeden z wychowawców nie zareagował wystarczająco stanowczo i nie poinformował przełożonych o przypadku przemocy. W konsekwencji rozdzielenie nieletnich się opóźniło, co doprowadziło do kolejnego ataku.

Dyrektor schroniska przeprowadził z pracownikiem rozmowę dyscyplinującą. Sprawcę odizolowano od pokrzywdzonego i przeniesiono do innej grupy. O zdarzeniu poinformowano sąd i organy ścigania. Poszkodowany chłopiec otrzymał pomoc medyczną oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Ministerstwo wydało zalecenia dla placówki

Po przeprowadzeniu postępowania resort zobowiązał dyrekcję do wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa.

Wśród zaleceń znalazły się:

natychmiastowe zgłaszanie przełożonym i służbom medycznym każdego przypadku przemocy, nawet jeśli obrażenia nie są widoczne;

odseparowywanie sprawców od osób zagrożonych przemocą;

obowiązkowe szkolenia pracowników pedagogicznych i ochrony z rozpoznawania tzw. drugiego życia, czyli nieformalnych zasad i hierarchii funkcjonujących wśród wychowanków;

stały nadzór kierownictwa nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników.

Ministerstwo przytacza również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród wychowanków 3 lutego 2026 roku. 81 proc. badanych zadeklarowało, że czuje się w placówce bezpiecznie i ufa jej pracownikom. Jednocześnie blisko 40 proc. wskazało na występowanie agresji rówieśniczej, między innymi wyzwisk, przepychanek i bójek.

Resort zapewnia, że ten sygnał potraktowano jako powód do wzmocnienia nadzoru i działań wychowawczych.

Kontrola w listopadzie i wcześniejsze zastrzeżenia

W dniach 18–20 listopada 2026 roku w Dominowie odbyła się planowa kontrola Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Była ona przewidziana w harmonogramie na ten rok.

Kontrolerzy sprawdzali przestrzeganie praw nieletnich, przeprowadzali anonimowe ankiety i rozmawiali indywidualnie z każdym wychowankiem.

W raporcie z 2022 roku wskazano między innymi na nieprawidłowości dotyczące stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich. Chodziło o interwencję z 1 lutego 2021 roku, której nagrania przeanalizował Rzecznik Praw Obywatelskich.

Ministerstwo zaleciło wówczas dyrektorowi wyciągnięcie konsekwencji wobec pracowników, zawiadomienie prokuratury i przeprowadzenie dodatkowych szkoleń. Według resortu dyrektor zrealizował te zalecenia. Wszczęto postępowanie wyjaśniające, ukarano pracowników i zawiadomiono prokuraturę. Postępowanie karne zostało później umorzone, ponieważ prokuratura nie dopatrzyła się znamion przestępstwa.

Co jeszcze zalecono schronisku?

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zwrócili uwagę również na inne kwestie wymagające poprawy. Wśród nich znalazły się warunki sanitarne, stan izby izolacyjnej oraz zasady stosowania środków przymusu.

Zalecono także rozszerzenie szkoleń dla personelu. Miały one dotyczyć między innymi praw człowieka, rozładowywania napięć i agresji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz stosowania Protokołu stambulskiego, czyli międzynarodowych standardów dokumentowania tortur i innych form złego traktowania.

Ministerstwo informuje, że część zaleceń została już wdrożona. Zmodernizowano łazienki we wszystkich grupach wychowawczych, wprowadzono znaczniki czasu w nagraniach monitoringu, a rozmowy wstępne z nowymi wychowankami uzupełniono o pytania dotyczące ich traktowania przez policję przed przywiezieniem do schroniska.

Pracownicy uczestniczą również w cyklicznych szkoleniach dotyczących regulacji emocji, interwencji kryzysowej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Czym jest schronisko w Dominowie?

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie nie jest zakładem poprawczym - to placówka diagnostyczno-resocjalizacyjna o wzmocnionym nadzorze wychowawczym. Trafiają do niej chłopcy podejrzewani o popełnienie czynów zabronionych, którzy wymagają szczególnego nadzoru.

Podczas pobytu są obserwowani, a na podstawie zebranych informacji przygotowywana jest opinia dla sądu, który następnie decyduje o ich dalszym losie. Dopiero później nieletni mogą ewentualnie trafić do zakładu poprawczego. W całej Polsce funkcjonują tylko dwie placówki o takim charakterze.

Ministerstwo podkreśla, że obecne problemy schroniska dotyczą przede wszystkim napięć i agresji między samymi wychowankami. Resort przekonuje, że nie należy utożsamiać incydentów z systemową przemocą ze strony personelu.

W placówce prowadzone są zajęcia terapeutyczne, treningi zastępowania agresji, treningi umiejętności społecznych oraz indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Zmiana dyrektora bez związku z reportażem

Ministerstwo poinformowało również, że obecnie trwa konkurs na stanowisko nowego dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Dominowie w związku z tym, że dotychczasowy dyrektor odchodzi na emeryturę. Jak zapewnia resort, decyzja ta była zaplanowana wcześniej i nie miała związku ani z nieprawidłowościami w placówce, ani z zainteresowaniem mediów.