RMF24

W wieku 94 lat zmarł Kazimierz Stypa, jeden z najbardziej zasłużonych ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR. O jego śmierci poinformowali we wtorek ratownicy. „Pozostawił po sobie trwały ślad w historii naszej grupy, zarówno dzięki swojej pracy, jak i wiedzy, którą przekazywał kolejnym pokoleniom ratowników” – przekazał GOPR w komunikacie.

Kazimierz Stypa niemal całe swoje życie poświęcił górom. Od 1950 roku aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, posiadał uprawnienia przewodnika beskidzkiego, a w 1959 roku dołączył do GOPR. Przez wiele lat pełnił dyżury jako czynny ratownik, uczestnicząc w licznych akcjach ratunkowych i wyprawach, niosąc pomoc potrzebującym w trudnych, górskich warunkach.

Jego zaangażowanie i wiedza przyczyniły się do rozwoju ratownictwa górskiego w Beskidach. Był jednym z inicjatorów powstania nowoczesnej Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku. Opracował także autorski system kontroli realizacji służby górskiej, który usprawnił organizację dyżurów i działań ratowniczych w regionie.

Kazimierz Stypa przez wiele lat pracował społecznie w komisji rewizyjnej Grupy Beskidzkiej oraz całego GOPR, pełniąc funkcję jej przewodniczącego. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał także prace administracyjne, a w latach 1997–2006 przygotował szczegółowy plan inwestycji i modernizacji stacji ratunkowych.

Ratownicy podkreślają, że zawsze znajdował czas, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami. Za swoją postawę i zaangażowanie był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi oraz wyróżnieniami GOPR.

Kazimierz Stypa zmarł w miniony piątek.