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Wyspy Salomona zwracają się w kierunku Australii. Podpiszą traktat z tym państwem, jednocześnie nie przedłużą paktu bezpieczeństwa z 2022 r. z Chinami – donoszą we wtorek australijskie media, powołując się na anonimowe źródła.

Według doniesień „Sydney Morning Herald” i ABC News, rząd premiera Wysp Salomona Matthew Wale'a poinformował Pekin, że nie odnowi pięcioletniej umowy, która wygasa w kwietniu 2027 r. Wale objął urząd w maju po wyborach, w których relacje z Chinami były jednym z przodujących tematów.

Podpisana w 2022 r. przez poprzedni rząd umowa z Chinami pozwalała Pekinowi na rotację policyjnych zespołów szkoleniowych w tym wyspiarskim państwie, co budziło obawy Canberry oraz Waszyngtonu o rosnące wpływy Pekinu na Pacyfiku. Położone ok. 1600 km na północny wschód od Australii Wyspy Salomona znajdują się w centrum rywalizacji o wpływy na Pacyfiku, w której Australia i USA od lat sygnalizują zaniepokojenie rosnącą aktywnością ChRL.

Wyspy Salomona i Australia razem

Jak podają media, w środę premier Wale ma spotkać się w Canberze z szefem australijskiego rządu Anthonym Albanese, aby podpisać nowy, kompleksowy traktat. Szczegóły porozumienia nie zostały oficjalnie ujawnione.

Według ustaleń ABC News Canberra ma przeznaczyć dla Wysp Salomona 980 mln USD dodatkowego wsparcia, w tym 142 mln USD na flagowy program „bezpłatnej edukacji” realizowany przez rząd Wale'a, a 47,8 mln USD na „usprawnienia wizowe” oraz realizację „postulatów Wysp Salomona w zakresie bezpieczeństwa”.

Analitycy określają ten zwrot władz w Honiarze jako „ogromne zwycięstwo” dyplomatyczne dla Australii.

To było ludobójstwo. Jest reakcja władz po wyroku haskiego trybunału Władze Mjanmy krytycznie zareagowały na czwartkowe orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS). Uznał on ten kraj za odpowiedzialny za ludobójstwo muzułmańskiej mniejszości Rohingjów. Orzeczenie trybunału skrytykowały też Chiny.

Reakcja Chin

Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun pytany o sprawę argumentował, że wieloletnia współpraca z państwami w regionie Pacyfiku opiera się na „szacunku i równości”.

Przekonywał, że Chiny „nie angażują się w manewry geopolityczne” ani nie kierują swoich działań wokół wysp przeciwko państwom trzecim.