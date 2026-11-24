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Astronomowie z Max Planck Institute for Astronomy ustanowili nowy rekord kosmicznej obserwacji. Dzięki danym z kosmicznego teleskopu Euclid oraz największych teleskopów świata udało im się zidentyfikować najodleglejszy znany kwazar. Jego światło pochodzi z czasów, gdy Wszechświat miał zaledwie 630 milionów lat. To odkrycie - dosłownie - rzuca nowe światło na teorie dotyczące scenariuszy powstawania supermasywnych czarnych dziur i stawia pod znakiem zapytania dotychczasowe modele ich wzrostu.

Zespół astronomów pod kierownictwem dr Juliena Wolfa z Max Planck Institute for Astronomy w Heidelbergu i European Southern Observatory wykorzystując dane z szerokiego przeglądu nieba prowadzonego przez teleskop Euclid, zidentyfikował najdalszy znany dotąd kwazar. Po weryfikacji z użyciem naziemnych i kosmicznych teleskopów, w tym W.M. Keck Observatory, teleskopu Hubble’a, Large Binocular Telescope oraz James Webb Space Telescope, ustalono, że kwazar ten znajduje się w odległości odpowiadającej przesunięciu ku czerwieni z = 8,13. Oznacza to, że obserwujemy go z czasów, gdy Wszechświat miał zaledwie 630 milionów lat. Obiekt ten, oficjalnie oznaczony jako J1504+6252, został przez zespół badawczy nazwany "Dún Aonghasa" dla upamiętnienia prehistorycznego fortu na irlandzkiej wyspie Inis Mór, który - podobnie jak ten kwazar - wyznaczał granicę znanego świata.

Czym są kwazary?

Kwazary to niezwykle jasne jądra galaktyk, w których supermasywne czarne dziury pochłaniają ogromne ilości materii. Proces ten, zwany akrecją, sprawia, że materia wokół czarnej dziury rozgrzewa się do ekstremalnych temperatur i świeci jaśniej niż cała galaktyka. To właśnie dzięki tej intensywnej jasności astronomowie mogą obserwować kwazary nawet z najdalszych zakątków kosmosu. Dún Aonghasa wyróżnia się nie tylko rekordową odległością, ale i masą centralnej czarnej dziury, która wynosi aż 360 milionów mas Słońca. To wynik, który stawia przed naukowcami nowe wyzwania w zrozumieniu, jak tak masywne obiekty mogły powstać w tak krótkim czasie po Wielkim Wybuchu.

Odkrywanie kwazarów z coraz wcześniejszych epok kosmicznych to klucz do zrozumienia, jak rosły pierwsze czarne dziury. Im bliżej Wielkiego Wybuchu znajdziemy kwazar, tym szybciej musiała rosnąć jego czarna dziura, albo tym większa musiała być już na starcie. "Im bliżej początku Wszechświata znajdujemy kwazary, tym bardziej musimy zrewidować nasze wyobrażenia o tempie wzrostu czarnych dziur lub o ich początkowej masie. To stawia bardzo ścisłe ograniczenia na scenariusze ich powstawania" - podkreśla Julien Wolf, pierwszy autor pracy, opublikowanej w czasopiśmie "Astronomy & Astrophysics".

Tajemnice czarnych dziur

Zespół badawczy przeanalizował różne scenariusze powstawania supermasywnych czarnych dziur. Najnowsze dane sugerują, że w przypadku Dún Aonghasa najbardziej prawdopodobny jest tzw. scenariusz bezpośredniego zapadania, czyli powstania czarnej dziury z masywnej chmury gazu, która zapada się pod własnym ciężarem. Wzrost masy czarnej dziury jest zwykle ograniczany przez tzw. granicę Eddingtona, mechanizm samoregulacji, który zapobiega zbyt szybkiemu pochłanianiu materii. Obserwacje wskazują, że Dún Aonghasa obecnie rośnie znacznie wolniej, niż pozwalałaby na to granica Eddingtona. Gdyby czarna dziura rosła tak wolno od początku, musiałaby powstać z niezwykle masywnego "ziarna", którego powstanie trudno wyjaśnić znanymi modelami. Bardziej prawdopodobne jest, że w przeszłości jej wzrost był znacznie szybszy, być może nawet przekraczający teoretyczne limity.

Warunki sprzyjające bezpośredniemu zapadaniu się były najprawdopodobniej w tej epoce ewolucji Wszechświata bardzo rzadkie. To może tłumaczyć, dlaczego tak niewiele kwazarów odkryto w odległościach odpowiadających przesunięciu ku czerwieni powyżej 7,5. Jeśli jednak w przyszłości uda się znaleźć kwazary z jeszcze wcześniejszych czasów, nawet scenariusz bezpośredniego zapadania może okazać się niewystarczający. Wtedy naukowcy musieliby rozważyć jeszcze bardziej egzotyczne hipotezy, takie jak istnienie pierwotnych czarnych dziur, obiektów powstałych tuż po Wielkim Wybuchu, które mogłyby stanowić swego rodzaju "ziarno" dla późniejszego wzrostu supermasywnych czarnych dziur. Takie pierwotne czarne dziury miałyby wystarczająco dużo czasu, by osiągnąć masy rzędu setek milionów Słońc nawet bez przekraczania teoretycznych limitów tempa wzrostu.

Odkrycie Dún Aonghasa to efekt współpracy międzynarodowego zespołu naukowców oraz wykorzystania najnowocześniejszych instrumentów obserwacyjnych. Teleskop Euclid, będący flagową misją Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), został wyposażony w detektory dostarczone przez NASA i jest obsługiwany przez konsorcjum ponad 2000 naukowców z 15 krajów. To właśnie dzięki takim projektom możliwe jest przesuwanie granic naszej wiedzy o początkach Wszechświata.