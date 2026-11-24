RMF24

Donald Tusk wraz z sześcioma europejskimi przywódcami domaga się zablokowania rosyjskim i białoruskim sportowcom możliwości startów w zawodach na terenie Unii Europejskiej. W liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen premierzy Danii, Estonii, Finlandii, Szwecji i Łotwy, a także prezydent Litwy apelują o niewydawanie wiz rosyjskim i białoruskim zawodnikom. Argumentują, że dopuszczenie ich do europejskich zawodów zostałoby odebrane przez Kreml jako zwycięstwo i oznaczałoby stopniową akceptację rosyjskiej agresji na Ukrainę.

„Sportu i geopolityki po prostu nie da się od siebie oddzielić” – napisali przywódcy. „Dopuszczenie rosyjskich drużyn i sportowców do udziału w europejskich wydarzeniach sportowych zostałoby uznane przez Kreml za zwycięstwo” – czytamy w liście.

Przywódcy chcą, by wspólne zasady znalazły się w unijnych wytycznych wizowych. Zwracają uwagę, że na zmianę kodeksu wizowego trzeba będzie jeszcze poczekać, dlatego apelują o pilne działania. Swoje stanowisko zamierzają przedstawić na najbliższym szczycie UE pod koniec tygodnia.

To kolejny sygnał zaostrzenia kursu Brukseli wobec rosyjskiego sportu. Wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła 22. pakiet sankcji wobec Rosji. Znalazły się w nim propozycje zakazu udziału rosyjskich drużyn i sportowców startujących pod rosyjską flagą w zawodach organizowanych na terenie Unii. Bruksela chce także zakazać eksponowania oficjalnych rosyjskich symboli, ograniczyć przepływy pieniędzy od rosyjskich sponsorów do europejskich organizacji sportowych i kulturalnych oraz uniemożliwić Rosjanom zasiadanie we władzach europejskich federacji sportowych.

Wydarzenia sportowe nie mogą być forum działalności propagandowej – powiedziała von der Leyen. O tym, że rosyjski sport będzie celem 22 pakietu sankcji, jako pierwsza informowała dziennikarka RMF FM.

Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie sankcji musi teraz uzyskać jednomyślną zgodę wszystkich państw członkowskich. Dopiero wtedy ograniczenia będą mogły wejść w życie.