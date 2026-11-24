Pociąg uderzył w tył autobusu
Do wypadku doszło we wtorek około godziny 7 rano. Jak poinformowała policja, pociąg uderzył w tylną część autobusu, a następnie wypadł z drogi i znalazł się w rowie.
Trzy osoby podróżujące autobusem odniosły obrażenia. Jedna z nich została poważnie ranna, a dwie doznały lekkich obrażeń nóg i klatki piersiowej. W pociągu znajdowało się około 50 pasażerów. Żaden z nich nie ucierpiał.
Ciężko ranny pasażer przetransportowany helikopterem
Najpoważniej ranny pasażer doznał obrażeń głowy, ręki i nogi i został przetransportowany helikopterem do Szpitala Uniwersyteckiego w miejscowości Hradec Kralove. Przeprowadzono u niego transfuzję krwi – przekazała rzeczniczka pogotowia ratunkowego.
Dwie pozostałe osoby z lekkimi obrażeniami zostały przewiezione karetkami do szpitala w Jiczynie.
Na miejscu pracowało pięć zespołów ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec. W akcji uczestniczyły także cztery jednostki straży pożarnej.
Przejazd bez szlabanów i sygnalizacji świetlnej
Do zderzenia doszło na przejeździe kolejowym oznaczonym jedynie znakiem STOP. Nie było tam ani sygnalizacji świetlnej, ani rogatek. Policja prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.