RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Do groźnego wypadku doszło we wtorek rano na przejeździe kolejowym w pobliżu miejscowości Ohnistany w Czechach. Pociąg pasażerski zderzył się tam z autobusem, który następnie wpadł do rowu. Jedna osoba została ciężko ranna, a dwie kolejne doznały lekkich obrażeń. Na miejscu interweniował śmigłowiec ratunkowy.

Pociąg uderzył w tył autobusu

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 7 rano. Jak poinformowała policja, pociąg uderzył w tylną część autobusu, a następnie wypadł z drogi i znalazł się w rowie.

Trzy osoby podróżujące autobusem odniosły obrażenia. Jedna z nich została poważnie ranna, a dwie doznały lekkich obrażeń nóg i klatki piersiowej. W pociągu znajdowało się około 50 pasażerów. Żaden z nich nie ucierpiał.

Zderzenie pociągu z autobusem w Czechach, fot. David Tanecek / PAP

Zderzenie pociągu z autobusem w Czechach, fot. David Tanecek / PAP

Ciężko ranny pasażer przetransportowany helikopterem

Najpoważniej ranny pasażer doznał obrażeń głowy, ręki i nogi i został przetransportowany helikopterem do Szpitala Uniwersyteckiego w miejscowości Hradec Kralove. Przeprowadzono u niego transfuzję krwi – przekazała rzeczniczka pogotowia ratunkowego.

Dwie pozostałe osoby z lekkimi obrażeniami zostały przewiezione karetkami do szpitala w Jiczynie.

Na miejscu pracowało pięć zespołów ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec. W akcji uczestniczyły także cztery jednostki straży pożarnej.

Zderzenie pociągu z autobusem w Czechach, fot. David Tanecek / PAP

Przejazd bez szlabanów i sygnalizacji świetlnej

Do zderzenia doszło na przejeździe kolejowym oznaczonym jedynie znakiem STOP. Nie było tam ani sygnalizacji świetlnej, ani rogatek. Policja prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.