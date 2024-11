Około 19 tys. osób przebiegło dzisiaj ulicami Warszawy w 34. Biegu Niepodległości. Jak co roku wystartował on punktualnie o godz. 11:11, a uczestnicy mieli do przebycia 10 km. W tegorocznej imprezie pierwsze miejsce zajął Węgier Levente Szemerei z czasem 29.10, natomiast wśród kobiet najszybsza okazała się Ukrainka Maria Mazurenko - 33.00.