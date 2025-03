Dzisiaj odbędzie się sekcja zwłok Barbary Skrzypek - przekazał podczas konferencji prasowej prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. Nowak poinformował też, że warszawska prokuratura okręgowa opublikuje protokół przesłuchania bliskiej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Barbara Skrzypek na Wawelu / Łukasz Gągulski / PAP

Wczoraj w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga zostało wszczęte postępowanie ws. śmierci Barbary Skrzypek. Śledztwo zostało skierowane do innej prokuratury, innego okręgu tak, żeby wykluczyć jakiekolwiek wątpliwości co do bezstronności prokuratorów - przekazał podczas wtorkowej konferencji prasowej prok. Przemysław Nowak. Śledztwo będzie nadzorowane przez Prokuraturę Krajową w celu - jak mówił - "zapewnienia najwyższych standardów procesowych w trakcie postępowania".

Prok. Przemysław Nowak przekazał ponadto, że warszawska prokuratura okręgowa opublikuje protokół przesłuchania Barbary Skrzypek.

Śmierć Barbary Skrzypek

Barbara Skrzypek została 12 marca w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przesłuchana w charakterze świadka w sprawie spółki Srebrna i tzw. dwóch wież. Skrzypek była członkiem zarządu Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, który jest kluczowym udziałowcem spółki Srebrna. Kobieta zmarła trzy dni po przesłuchaniu.

Przesłuchanie prowadziła prok. Ewa Wrzosek. W poniedziałek zapewniła, że Skrzypek i jej pełnomocnik nie zgłaszali uwag co do przebiegu przesłuchania. Według niej odbyło się ono w przyjaznej atmosferze. Z kolei politycy PiS zwracali uwagę na to, że w przesłuchaniu nie mógł wziąć udziału pełnomocnik Skrzypek.

Politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, uważają, że jest związek między tym przesłuchaniem a śmiercią Barbary Skrzypek. Prok. Wrzosek zapowiedziała kroki prawne wobec osób sugerujących, że taki związek zachodzi.