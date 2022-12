W związku z usterką teleinformatyczną mogą występować chwilowe trudności w opłacaniu postoju w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie za pomocą karty. "Pracujemy nad pilnym rozwiązaniem problemu" - poinformował Zarząd Dróg Miejskich. Jak podał ZDM, uruchomiono także specjalny numer awaryjny, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak zaznaczył ZDM, usterka nie dotyczy wszystkich parkomatów. Zarząd zachęca jednak do korzystania z innych form płatności - gotówką lub poprzez aplikację mobilną. Uruchomiona została specjalna infolinia. Pod numerem telefonu 22 558 92 93 można uzyskać szczegółowe informacje oraz zgłosić konkretny parkomat, w którym występuje problem.

Przepraszamy za niedogodności. Pracujemy nad pilnym rozwiązaniem problemu - napisał ZDM.

Stołeczny ZDM przypomina, że za postój w warszawskiej strefie parkowania można płacić na kilka sposobów: opłata w parkomacie kartą, gotówką, przez jedną z trzech aplikacji do płatności mobilnych. ZDM niezmiennie zachęca do korzystania z tej ostatniej opcji.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie działa w godzinach od 8 do 20, od poniedziałku do piątku. Opłata za postój w SPPN pobierana jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 8-20. Za pierwszą godzinę trzeba zapłacić 4,50 zł, za drugą - 5,40 zł, trzecia kosztuje 6,40 zł, a czwarta i kolejne godziny - 4,50 zł.