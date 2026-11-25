RMF24

Komisja Europejska zmieniła stanowisko negocjacyjne UE w sprawie wejścia Ukrainy do Unii, uwzględniając częściowo polskie postulaty dotyczące ochrony rolników i przewoźników – ustaliła dziennikarka RMF FM. Chodzi o dwa obszary negocjacji: rolnictwo i transport, które Ukraina chce otworzyć do końca roku. W nowych zapisach przewidziano możliwość ograniczenia dostępu najbardziej wrażliwych ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku, specjalnych zasad dotyczących dopłat dla ukraińskich gospodarstw, a także okresu przejściowego w kabotażu, czyli krajowym transporcie wykonywanym przez zagranicznych przewoźników. „Polska chce jednak jeszcze bardziej szczegółowych zabezpieczeń” - przekazał RMF FM polski dyplomata.

Rolnicy pamiętają kryzys z 2023 roku

W projekcie stanowiska negocjacyjnego zapisano, że „konieczne może być wprowadzenie okresów przejściowych lub ukierunkowanych specjalnych rozwiązań” dotyczących unijnych dopłat dla ukraińskich gospodarstw oraz dostępu do rynku dla najbardziej wrażliwych produktów rolnych. Chodzi między innymi o zboża, drób, jaja czy cukier, choć nie wymieniono ich z nazwy.

To odpowiedź na obawy państw takich jak Polska. W 2023 roku zwiększony napływ ukraińskich produktów rolnych wywołał protesty polskich rolników, którzy alarmowali, że nie są w stanie konkurować z tańszym importem. Doszło do blokad granicy i sporu z Brukselą o ograniczenia w imporcie.

Komisja Europejska już w październiku zapowiedziała możliwość specjalnych zabezpieczeń dla ukraińskiego rolnictwa. Wskazała, że jego „skala i wysoka produktywność” mogą uzasadniać ograniczenia w dostępie do unijnych dopłat i rynku dla najbardziej wrażliwych produktów.

Zabezpieczenia także dla przewoźników

Podobny problem dotyczy transportu. Po rosyjskiej inwazji Unia zniosła obowiązek posiadania zezwoleń na wiele przewozów wykonywanych przez ukraińskie firmy. Polscy przewoźnicy alarmowali, że konkurują z nimi na nierównych warunkach. W listopadzie 2023 roku rozpoczęli blokadę przejść granicznych, domagając się zmian w zasadach dostępu ukraińskich firm do rynku.

Polska ma prawo weta

Jak przekazał dziennikarce RMF FM polski dyplomata, „zmiany idą w kierunku naszych wymagań”. Warszawa chce jednak jeszcze doprecyzować i wzmocnić niektóre zapisy. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, o zabezpieczenia dla ukraińskiego rolnictwa zabiega także Francja.

Polska ma istotny instrument nacisku: otwieranie i zamykanie kolejnych etapów negocjacji akcesyjnych wymaga jednomyślności państw członkowskich. Warszawa może więc zablokować postęp rozmów, jeśli uzna, że jej interesy nie zostały odpowiednio zabezpieczone. KE chce otworzyć oba obszary negocjacji z Ukrainą do 15 grudnia.

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Na szczegóły, takie jak długość okresów przejściowych, wysokość kontyngentów na ukraińskie produkty rolne czy zasady kabotażu, trzeba będzie poczekać. Będą negocjowane dopiero przy zamykaniu odpowiednich rozdziałów, co może potrwać miesiące, a nawet lata. Ukraina sprzeciwia się trwałemu wykluczeniu jej rolników z europejskiego rynku. Dopuszcza jedynie okresy przejściowe, które mają być proporcjonalne i ograniczone w czasie.