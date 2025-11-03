W Gdańsku oficjalnie rozpoczął działalność nowy Ośrodek Szkolenia Policji. O poranku odbyła się pierwsza odprawa. Remont i przygotowywanie sal wykładowych jest na ukończeniu. "Dla kandydatów z Gdańska to bardzo komfortowa sytuacja. Szkolenie mogą odbyć tu, na miejscu, blisko rodziny. To ważne przy ponad sześciomiesięcznym kursie" - mówi RMF FM podinsp. Michał Sienkiewicz, pełniący obowiązki naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

/ KWP Gdańsk / Policja

Formalnie placówka została powołana do życia 1 listopada, ale to właśnie dziś kadra dydaktyczna po raz pierwszy zebrała się na terenie ośrodka, by rozpocząć przygotowania do uruchomienia szkoleń. Trwa organizacja działalności.

Funkcjonariusze i wykładowcy właśnie się poznają. Ośrodek będzie działał na terenie Oddziału Prewencji w Gdańsku na Złotej Karczmie.

Dzisiaj mamy pierwszy dzień roboczy, kiedy kadra dydaktyczna już jest na terenie Ośrodka Szkolenia Policji. O poranku odbyła się pierwsza odprawa wewnętrzna z kierownikiem ośrodka - relacjonuje podinsp. Michał Sienkiewicz.

Pierwsze szkolenia w nowym ośrodku rozpoczną się po uroczystym otwarciu zaplanowanym na 20 listopada.

Prawdopodobnie będzie to szkolenie zawodowe podoficerskie i szkolenie zawodowe aspiranckie, a następnie rozpocznie się szkolenie zawodowe podstawowe - informuje RMF FM Sienkiewicz.

Liczba miejsc zależy od decyzji Komendy Głównej Policji, która przydziela limity dla poszczególnych ośrodków. W Gdańsku docelowo może jednocześnie uczyć się około 100 osób.

Szkolenie bliżej domu

Nowy ośrodek to przede wszystkim udogodnienie dla mieszkańców Trójmiasta i okolic. Dotychczas kandydaci musieli wyjeżdżać na szkolenia do innych miast: Słupska czy Piły. To pozwoli im lepiej pogodzić naukę z życiem rodzinnym.

Szkolenie zawodowe podstawowe trwa 6,5 miesiąca. To czas, który kandydat będzie mógł poświęcić również rodzinie. Myślę, że jest to ważne dla przyszłych policjantów - zaznacza Sienkiewicz.

Program szkolenia w Gdańsku jest identyczny jak w innych szkołach i akademiach policyjnych w kraju. Kandydaci będą uczestniczyć w zajęciach z m.in. taktyki, technik interwencji, wychowania fizycznego, motoryki, strzelania oraz prawa karnego. Wykłady poprowadzą doświadczeni policjanci z Pomorza, ale także funkcjonariusze z innych województw.

Możemy prowadzić tutaj szkolenia zawodowe podoficerskie, szkolenia zawodowe aspiranckie dla policjantów z naszego garnizonu, ale również wybrane kursy specjalistyczne, których mamy bardzo dużo w policji - mówi Sienkiewicz.

"Wszyscy się dopiero poznajemy"

Wśród wykładowców nowego ośrodka znalazła się m.in. młodszy inspektor dr Beata Speichert-Zalewska, która przez ponad 15 lat była biegłą z zakresu genetyki sądowej, a następnie kierowała laboratorium kryminalistycznym.

Możemy przekazać wiedzę młodym ludziom, zarazić ich swoją pasją, swoim zaangażowaniem, tak żeby mogli potem przystąpić do realizacji swoich podstawowych zadań w policji - podkreśla w rozmowie z RMF FM Speichert-Zalewska. Jesteśmy teraz po odprawie z panią Kierownik. Przekazała nam informacje odnośnie dnia organizacyjnego. Właściwie wszyscy się dopiero poznajemy - dodaje.

Różnorodni kandydaci, wymagająca rekrutacja

Do służby w policji zgłaszają się osoby w różnym wieku, z różnym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.

Nie ma jednego schematu, którym moglibyśmy się poruszać. Są to mężczyźni i kobiety, osoby w różnym wieku. Policja jest bardzo rozbudowaną instytucją, która potrzebuje każdego doświadczenia - podkreśla Sienkiewicz.

Wśród kandydatów są zarówno absolwenci liceów, jak i osoby z wieloletnim stażem w innych służbach czy specjalistycznych dziedzinach.

Proces rekrutacji jest wieloetapowy i wymagający. Nie każdy może być policjantem, ale każdy może spróbować - mówi Sienkiewicz.

Wideo youtube

Wśród osób, które przystąpiły dziś do kolejnych etapów rekrutacji, nie brakuje zarówno tych, którzy mają już doświadczenie w innych służbach mundurowych, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową.

Wydaje mi się, że po prostu impuls nastąpił. Taką decyzję podjąłem. Mam nadzieję, że trafną. Zobaczymy, co będzie dalej - mówi jeden z kandydatów. Postanowiłem się spróbować w innej formacji, ponieważ do tej pory jestem w wojsku - dodaje inny. Ja bym chciała zadbać o bezpieczeństwo na pewno Polski. Mój tata jest policjantem, chciałabym pójść też w jego ślady - przyznaje jedna z uczestniczek rekrutacji.

Pierwszym etapem rekrutacji w województwie pomorskim jest test psychologiczny, który już na starcie eliminuje część kandydatów. Następnie przyszli policjanci muszą zmierzyć się z testem wiedzy, testem sprawności fizycznej oraz rozmową kwalifikacyjną. Równolegle rozpoczyna się weryfikacja nieposzlakowanej opinii oraz badania lekarskie, w których uczestniczy aż czternastu lekarzy orzeczników.

Niektórym się wydaje, że błahe sprawy, błahe zdarzenia z ich życia, nie wpływają na nieposzlakowaną opinię. My musimy to zweryfikować, mieć pewność, że dana osoba na pewno może zostać policjantem - wyjaśnia Sienkiewicz.

Rekordowa liczba chętnych

W tym roku zainteresowanie służbą w policji jest rekordowe - liczba aplikacji wzrosła dwukrotnie w porównaniu do roku ubiegłego, a w porównaniu z wcześniejszymi latami wzrost sięga nawet 170 procent. W tym roku do służby w woj. pomorskim aplikowało 2200 osób.

Liczba policjantów w Polsce przekroczyła 100 tysięcy, a plany naborów przewidują przyjęcie jeszcze ponad tysiąca nowych ludzi.