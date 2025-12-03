​Jeden z osadzonych w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze w środę spadł ze znacznej wysokości - przekazał mjr Jan Kurowski, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ok. godz. 4:20 mężczyzna upadł z dachu podczas próby ucieczki.

Upadek z wysokości podczas próby ucieczki

Jeden z osadzonych w zielonogórskim areszcie próbował zbiec w środę wcześnie rano - wynika ze wstępnych ustaleń.

Ok. godz. 4:20 mężczyzna wydostał się na dach budynku poprzez otwór wybity w stropodachu, a następnie za pomocą prowizorycznej liny próbował przejść na dach innego budynku na terenie aresztu. Wówczas doszło do upadku z dużej wysokości.

Na miejsce wezwano ratowników medycznych oraz straż pożarną. Ranny mężczyzna otrzymał wstępną pomoc medyczną i przewieziono go do szpitala.

Osadzony jest w stanie krytycznym - poinformowała rzecznik Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak. Obecnie przebywa na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Do szpitala trafił mocno wyziębiony z wieloma obrażeniami, w tym wewnętrznymi urazami wielonarządowymi.

Czynności sprawdzające w sprawie prowadzi zespół specjalistów powołany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Do czasu zakończenia czynności nie udzielamy szerszych informacji - powiedział mjr Kurowski.

