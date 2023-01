Karton mleka i słoik ogórków o łącznej wartości 20 zł ukradł 27-letni mężczyzna z piwnicy, do której się włamał. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

27-latkowi grozi do 10 lat więzienia / POMORSKA POLICJA /

Do włamania i kradzieży doszło w Borzytuchomiu (powiat bytowski, województwo pomorskie).

Właściciel przekazał mundurowym, że włamywacz zniszczył zabezpieczenia w drzwiach jego piwnicy, wyrywając zawias z kłódką. Po sprawdzeniu okazało się, że sprawca ukradł karton mleka i słoik ogórków o wartości 20 zł - informuje pomorska policja.

Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość włamywacza. W czasie przeszukania jego domu policjanci znaleźli skradzione rzeczy. W rozmowie z policjantami mężczyzna przyznał się, że to on włamał się do piwnicy i zabrał wyłącznie te dwie rzeczy - podaje policja.

27-latek został zatrzymany i przewieziony do bytowskiej komendy, gdzie śledczy przedstawili mu zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat więzienia.