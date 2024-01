Od godziny 20:00 drogowcy rozpoczną pracę na obwodnicy Trójmiasta. Będzie wiązać się to z utrudnieniami dla kierowców. Ruch będzie chwilo wstrzymywany.

Odcinek S6 / Adam Warżawa / PAP

Wieczorne i nocne utrudnienia zapowiadane są na czwartek, piątek i sobotę. Drogowcy będą całkowicie wstrzymywali ruch na trasie S6. Co ważne, będą to krótkotrwałe zamknięcia, bo do 15 minut.

Wprowadzona czasowa organizacja ruchu ma związek z montażem poziomej poprzeczki bramownicy - mówi RMF FM Mateusz Brożyna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Od godz. 20:00 w czwartek do godz. 3:00 w piątek zamknięć należy spodziewać się pomiędzy węzłami Matarnia i Karczemki w obu kierunkach.

Z kolei, od godz. 20:00 w piątek do godz. 3:00 w sobotę prace prowadzone będą pomiędzy węzłami Szadółki i Karczemki w kierunku autostrady A1.

Ruch będzie monitorowany przez pracowników. Jeżeli zacznie się tworzyć zator, dźwig zjedzie z drogi, aby przepuścić samochody. Ruch będzie wstrzymywany kilka razy w ciągu nocy.