​W Sądzie Okręgowym w Gdańsku ruszył w piątek proces w sprawie tragedii, do której doszło w październiku 2022 roku na Kanale Kaszubskim. 22-letni Marek O. odpowiada za nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu wodnym. W wypadku na Kanale Kaszubskim zginęły cztery osoby, a dwie pozostałe zostały ranne. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia.

Kanał Kaszubski - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Katastrofa jachtu Galar Gdański I

Do katastrofy jachtu Galar Gdański I doszło 8 października 2022 roku na Kanale Kaszubskim. Jednostka wykonywała turystyczny kurs dookoła wyspy Ostrów. Na pokładzie przebywało łącznie 14 osób, w tym 12 pasażerów. Jacht przewrócił się, a osoby płynące na nim wpadły do wody. Akcję ratunkową podjęły znajdujące się w pobliżu inne jednostki.

Prokuratura zawraca uwagę na to, że na podstawie zebranego materiału dowodowego - w tym także zeznań świadków, specjalistycznych opinii, jak również raportu końcowego Państwowej Komisji Wypadków Morskich - ustalono, iż przyczyną tego zdarzenia było naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu wodnym oraz dobrej praktyki morskiej wynikającej z Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zdarzeniom na morzu przez pełniącego na jachcie funkcję I sternika, wówczas 19-letniego mężczyznę.

Sternik trafi do więzienia?

Zdaniem prokuratury oskarżony Marek O. zaniedbał zachowania środków ostrożności, niewłaściwie prowadził obserwację wzrokową i nie ustąpił mającemu pierwszeństwo zespołowi holowników i statkowi. Śledczy ustalili, że wbrew zwyczajowemu obowiązkowi uzyskania od pilota zespołu holowników zgody na przepłynięcie, ignorując sygnały alarmowe, wbrew obowiązkowi postoju, wpłynął w strugę śrubową holownika, wskutek czego doszło do niekontrolowanego przemieszczenia się jachtu, utraty stateczności i jego wywrócenia.

W wypadku zginęły cztery osoby - mężczyzna, dwie kobiety i noworodek.

Zagrożone było życie i zdrowie pozostałych pasażerów i drugiego członka załogi. Dwie osoby zostały ranne. W skierowanym do sądu akcie oskarżenia prokurator zarzucił sternikowi nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu wodnym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób, w następstwie której śmierć poniosły cztery osoby, a dwie zostały ranne. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

22-letniego Markowi O. grozi od ośmiu lat więzienia / Adam Warżawa / PAP

Mężczyzna przyznał się do winy

W toku śledztwa oskarżony został przesłuchany. Mężczyzna przyznał się do winy i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Prokuratora poinformowała, że decyzją o umorzeniu prokurator zakończył śledztwo w części przeciwko armatorowi jachtu Galar Gdański I, któremu zarzucono sprowadzenie katastrofy w ruchu morskim. "Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wprawdzie potwierdza, że podejrzany jako armator nie wykonał wszystkich obowiązków, które do niego należały, jednakże zgromadzone w tej sprawie dowody jednoznacznie wskazują, że zaniedbania, których się dopuścił, nie przyczyniły się do spowodowania katastrofy w ruchu wodnym" - przekazała prokuratora.

Postępowanie w tej części zostało zakończone stwierdzeniem, że podejrzany nie popełnił zarzuconego mu przestępstwa.

Galar Gdański to usługa rejsów turystycznych po Gdańsku i akwenach stoczniowych oraz wynajem łodzi ze sternikiem na różne okazje. Prowadzi ją Fundacja Galar Gdański. Galary to drewniane, płaskodenne łodzie flisackie, które 300 lat temu pływały po Motławie, przewożąc m.in. sól, mąkę i zboże. Wówczas miały 18 metrów długości i 8 m szerokości. Wycieczkowe galary gdańskie są mniejsze, mają około 9 m długości i 3 m szerokości. Na pokład może wejść 12 pasażerów i 2 osoby załogi.