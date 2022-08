Czarno-złota flaga, przy akompaniamencie kaszubskiego hymnu, została wciągnięta na Górę Gradową w Gdańsku. Kaszubi obchodzą dziś Święto Flagi Kaszubskiej. Zostanie tam do końca jutrzejszego dnia.

18 sierpnia - Święto Flagi Kaszubskiej / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Święto jest dosyć młode, bo obchodzi się je od kilkunastu lat, ale przyciąga na Górę Gradową ludzi z wielu części Kaszub. Dzisiaj pod masztem, na którym zawisła kaszubska, flaga byli goście z Gdańska, Rumii, Kartuz, Pucka czy Helu.

Co roku staram się być, bo mało kaszubskości można doświadczyć w Gdańsku, a to jest do tego świetna okazja - mówił młody chłopak z Gdańska uczestniczący w Święcie Flagi Kaszubskiej z Gdańska.

Jak podkreśla inny świętujący, który przyjechał z Helu, kontynuacja kaszubskiej tradycji jest bardzo ważna.

Jestem Kaszubem, więc przyjeżdżam na święto naszej flagi. To jest ważne dla nas święto, bo obchodzone jest w rocznicę wywieszenia pierwszej flagi w Kartuzach, a dziś kontynuujemy tę tradycję - tłumaczył mężczyzna z Helu.

Mateùsz Titës Meyer - o Święcie Flagi Kaszubskiej: Stanisław Pawłowski / RMF FM

Święto flagi obchodzone jest na pamiątkę pierwszego, publicznego wywieszenia kaszubskiej flagi 18 sierpnia 1929 r. / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Święto Flagi Kaszubskiej - dlaczego 18 sierpnia?

Święto flagi obchodzone jest na pamiątkę pierwszego, publicznego wywieszenia kaszubskiej flagi 18 sierpnia 1929 r. w czasie zjazdu założycielskiego Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów, które utworzyła grupa kaszubskich nauczycieli.

Był to okres, kiedy prawa Kaszubów nie były tak obszerne jak dzisiaj. Były to początki walki społeczności kaszubskiej o nasze prawa, bo ani język nie był uznawany, ani Kaszuby kulturowo nie mogły się rozwijać. Kiedy 18 sierpnia wywieszono flagę podczas zjazdu, wicestarosta kartuski por. Leon Paźniewski, który pochodził z Kujaw, przysłał żandarmerię wojskową, aby te flagi zdjęto, bo uważał, że to akt antypaństwowej manifestacji tego, że Kaszubi chcą się odłączyć od Polski - opowiada RMF FM Mateùsz Titës Meyer z Fundacji Kaszuby, pomysłodawca Święta Flagi Kaszubskiej.

Jak relacjonuje, liderzy Zrzeszenia Jan Trepczyk i Aleksander Labuda odmówili wydania flag. Czarno-złota flaga pozostała wywieszona po tym jak nauczyciele zgodzili się obok niej wywiesić flagę Polski.

Mateùsz Titës Meyer - o kolorach flagi kaszubskiej Stanisław Pawłowski / RMF FM

Flaga kaszubska to połączenie koloru czarnego i złotego / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Symbolika flagi kaszubskiej

Barwy flagi bezpośrednio pochodzą od herbu kaszubskiego pochodzącego z XII w. jest to czarny gryf na złotym tle.

Jest też symboliczne znaczenie jaki kaszubi nadają tym kolorom. Czarny ma oznaczać trud pracy wkładanej w rozwój kaszubszczyzny, chronienia naszych praw albo trud pracy wkładany w uprawę słabej jakości gleb na Kaszubach, a złoty to wszelkie owoce, jakie ta praca przynosi - dodaje Meyer.

Największa flaga kaszubska, która zawisła dziś na Górze Gradowej, ma 5 metrów szerokości i 8 metrów długości. Powiewać tam będzie do jutrzejszego wieczora. Dziś, wzdłuż głównych ulic w mieście również wywieszono kaszubskie flagi.

Największa flaga kaszubska ma 5 metrów szerokości i 8 metrów długości / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Autor: Stanisław Pawłowski