W Sopocie trwają przygotowania do nadchodzącego sezonu kąpielowego. Pierwsze stanowisko ratownicze ruszy 14 czerwca, a sezon potrwa do 14 września - mówi RMF FM Tomasz Ostrowski, ratownik z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sopocie. W sumie na terenie miasta będzie działać siedem kąpielisk - od 1 lipca do 31 sierpnia. "Okres przygotowań już jest w pełni" - zapewnia ratownik.

Plaża w Sopocie / Shutterstock Rozpoczęcie sezonu kąpielowego przyspieszone ze względu na wycieczki szkolne i aktywność ludzi nad wodą.

Wielkie ćwiczenia ratowników w Gdańsku. "Trzeba być przygotowanym" Sopot otwiera sezon kąpielowy wcześniej. Ratownicy w pełnej gotowości Tomasz Ostrowski podkreśla, że wczesne otwarcie kąpieliska jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i turystów, którzy już od czerwca chętnie spędzają czas na sopockich plażach. Już zaczynają się wycieczki szkolne. Ludzie spędzają czas nad wodą, więc żeby mieli możliwość już z bezpiecznej kąpieli skorzystać, kąpieliska zaczynają się szybciej - mówi. Przygotowania do sezonu nie ograniczają się wyłącznie do kwestii organizacyjnych. Ratownicy gruntownie sprawdzają sprzęt ratowniczy. Ratownicy w Sopocie na straży Twojego bezpieczeństwa – zobacz, jak się przygotowują Oczywiście jako ratownicy cały rok pełnimy dyżury, więc sprzęt jest cały czas w gotowości, ale okres wakacyjny oczywiście wymusza na nas większe przygotowania, większą ilość sprzętu typowo już na ratowniczego, na wieże ratownicze. Ten okres przygotowań już jest w pełni - dodaje Ostrowski. Przede wszystkim skupiamy się na wyposażeniu tzw. toreb ratowniczych, sprawdzamy bojki, odległości między nimi oraz czy na terenie plaż nie ma żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Patrole już działają, a przygotowania do sezonu idą pełną parą - wyjaśnia. Wakacje 2023: Sopot zaprasza na poszerzone plaże z dodatkowymi oznaczeniami bezpieczeństwa W związku z operacją poszerzania plaży w Sopocie, ratownicy muszą również zadbać o dodatkowe środki ostrożności. W miejscach, gdzie teren uległ zmianie, zostaną umieszczone specjalne oznaczenia i bojki, aby ostrzec plażowiczów przed potencjalnymi niebezpieczeństwami, takimi jak nagłe uskoki terenu. Przede wszystkim, we współpracy z miastem, przygotowujemy specjalne oznaczenia ostrzegające o zagrożeniu. W wyniku niedawnej rewolucji brzegowej powstał tam znaczny uskok, który stanowi poważne niebezpieczeństwo - szczególnie w rejonie kąpieliska, w pobliżu molo. Dlatego ten teren zostanie odpowiednio oznakowany. Pojawią się tablice ostrzegawcze, a także bojki wyznaczające strefę zagrożenia - zaznacza ratownik. Ważnym elementem pracy ratowników pozostaje prewencja. Ratownictwo wodne to nie tylko akcje czy patrole, ale przede wszystkim profilaktyka - podkreśla Tomasz Ostrowski. Ratownicy mają do dyspozycji quady z przyczepką do transportowania osób poszkodowanych, motorówki i łódź kabinową, skutery wodne, a także drony z kamerami termowizyjnymi do poszukiwania osób w wodzie, defibrylatory AED i inny sprzęt niezbędny do udzielania pomocy medycznej. Przez cały rok aktywne jest Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego, które reaguje na zgłoszenia kierowane na numer ratunkowy 601 100 100.