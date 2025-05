Niepokojące informacje z gminy Pruszcz Gdański. Woda z wodociągu w Rotmance zaopatrującego Borkowo nie nadaje się do spożycia po wykryciu bakterii grupy coli.

Woda w Borkowie jest skażona / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Komunikat w sprawie wykrycia bakterii coli w wodzie pochodzącej z wodociągu w Rotmance dla zaopatrzenia Borkowa został opublikowany w piątek na stronie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim.

W komunikacie wskazano, że zakazem spożycia są objęte: ul. Makowa, Chabrowa, ul. Głębokie, ul. Starogardzka od nr 1 do nr 8, ul. Nasza, ul. Topolowa, ul. Akacjowa od nr 8 do nr 30, ul. Kasztanowa od nr 1 do nr 49 (numery nieparzyste) oraz nr 46, ul. Bzowa, ul. Ofiar 10 Kwietnia, ul. Wierzbowa, ul. Brzozowa, ul. Nowa, ul. Rodzinna, ul. Strumykowa, ul. Jarzębinowa, ul. Fiołkowa, ul. Porzeczkowa, ul. Miodowa, ul. Sadowa od nr 1 do nr 10, nr 17, nr 17a, nr 19, ul. Kwiatowa, ul. Kalinowa, ul. Różana, ul. Miętowa, ul. Jaśminowa).

Sanepid poinformował, że woda nie nadaje się do picia, ani higieny osobistej. Może być używana wyłącznie do celów porządkowych (spłukiwanie toalet, mycie podłóg itp.).