Trójmiasto i Pomorze po raz kolejny stały się areną jednej z najbardziej wymagających i prestiżowych rywalizacji w Polsce dla kontrterrorystów. Przez kilka dni na przełomie września i października specjalsi zmagali się z realistycznymi scenariuszami bojowymi, które łączyły ratownictwo, taktykę psychologię działań w sytuacjach ekstremalnych.

/ mł. asp. Piotr Pawłowski, Zespół Prasowy KWP w Gdańsku / Policja

W trakcie "Paramedyka" rozegrano kilkanaście złożonych scenariuszy, które odzwierciedlały najbardziej realistyczne zagrożenia. Organizatorzy dbali o to, by uczestnicy nie mogli przewidzieć, co ich czeka - element zaskoczenia był tu kluczowy.

Wideo youtube

Jednym z wymagających epizodów było wejście do budynku w Gdyni, gdzie operatorzy musieli pod ostrzałem ratować rannych kolegów, zakładać opaski uciskowe i prowadzić ewakuację w ciasnych pomieszczeniach.

Na żwirowni w Gostomiu uczestnicy mierzyli się z symulacją czołowego zderzenia motocyklisty i samochodu - tu kluczowa była resuscytacja i walka o życie poszkodowanego w trudnym terenie.

W Barniewicach zawodnicy musieli poradzić sobie w symulowanej nielegalnej fabryce narkotyków, gdzie doszło do wycieku substancji chemicznych. W scenariuszu portowym operatorzy desantowali się z łodzi, by udzielić pomocy osobie z amputacją i jednocześnie opanować sytuację po eksplozji w pobliżu infrastruktury gazowej.

Kulminacją zawodów był epizod na lotnisku im. Lecha Wałęsy, gdzie symulowano atak terrorystyczny z udziałem kilkudziesięciu poszkodowanych. W takich warunkach liczyła się nie tylko wiedza medyczna, ale także zdolność do dowodzenia, koordynowania działań wielu zespołów i pracy pod presją czasu.

Najlepiej z wymagającymi zadaniami poradziła sobie drużyna policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku, która zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce wywalczyli funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach, a na trzecim stopniu podium uplasowali się policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

W zawodach Paramedyk wzięli udział również funkcjonariusze z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z: Radomia, Bydgoszczy, Krakowa, Białegostoku, Warszawy, Olsztyna, Szczecina, Opola, Kielc oraz z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Biura Operacji Antyterrorystycznych.