Urząd Miasta w Wadowicach padł ofiarą cyberataku. Celem przestępców były m.in. bazy z danymi pracowników urzędu czy te, które zawierają informacje o mieszkańcach. Do ataku doszło w niedzielę.

Wadowice: Cyberatak na urząd miasta (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wadowicki magistrat poinformował o sytuacji w poniedziałek na swojej stronie internetowej.

Podano, że cyberprzestępcy wzięli na cel infrastrukturę IT, "w której znajdowała się m.in. baza danych pracowników Urzędu Miejskiego w Wadowicach oraz bazy z informacjami dotyczącymi mieszkańców".

Ustalono, że "istnieje wysokie ryzyko, że sprawcy wykradli przynajmniej część danych i mogą je ujawnić w internecie".

Mowa o danych osobowych mieszkańców gminy Wadowice.

Zachowaj czujność, weryfikuj dane, sprawdź, czy nie na twoje nazwisko nie wzięto pożyczki

Jak zaznaczono, należy zachować ostrożność i weryfikować osoby, które dzwonią z nieznanych numerów. Zalecono także zmianę haseł do wszystkich możliwych kont, szczególnie bankowych, a także monitorowanie operacji na tych kontach i sprawdzenie, czy na nasze dane nie złożono wniosku kredytowego.

Zapewniono, że cyberatak nie ma wpływu na działanie i bieżącą obsługę w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak również w wydziałach zajmujących się sprawami dotyczącymi meldunku oraz wydawania dowodów osobistych. "Pozostałe sprawy mogą Państwo załatwić wyłącznie osobiście w Urzędzie za wyjątkiem opłat w kasie, które w najbliższym czasie można zrealizować tylko przelewem" - przekazał magistrat.