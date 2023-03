We wtorek wieczorem doszło do pożaru w kamienicy w Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie). Strażacy z budynku, przy pomocy wysięgnika, ewakuowali 11 osób. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Służby o pożarze w kamienicy przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich zostały poinformowane we wtorek ok. godz. 20:40. Pożar wystąpił na pierwszym piętrze budynku i przeniósł się na klatkę schodową odcinając mieszkańcom drogę ewakuacji - mówił oficer prasowy mł. kpt. Michał Swobodziński. Dodał, że strażacy przy pomocy wysięgnika hydraulicznego ewakuowali z budynku 11 osób, w tym dwie nieprzytomne (kobietę i mężczyznę) z zachowanymi funkcjami życiowymi, które zostały przewiezione do szpitala. W tej chwili sytuacja jest już opanowana, trwa dogaszanie i sprawdzanie - dodał Swobodziński. Oficer prasowy starogardzkiej policji asp. sztab. Marcin Kunka powiedział, że po zakończonym oddymianiu mieszkańcy prawdopodobnie wrócą do swoich mieszkań. Na miejscu pracuje 8 zastępów straży pożarnej i policja. Na razie nie jest znana przyczyna pożaru. Po zakończeniu akcji gaśniczej jej ustaleniem zajmie się biegły z zakresu pożarnictwa wraz z policją. Zobacz również: Nocne loty nad Sopotem. Powstają mapy strat ciepła i zanieczyszczenia światłem

