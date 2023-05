Potrzebny jest konkretny plan związany z budową elektrowni atomowej na Pomorzu - twierdzą tamtejsi samorządowcy. Apelują w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego.

Pomorscy samorządowcy apelują do premiera ws. elektrowni atomowej / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

26 pomorskich powiatów i gmin opracowało memorandum w sprawie rządowego programu dla powiatu lęborskiego, wejherowskiego i puckiego w związku z planowaną budową elektrowni jądrowej. Chodzi o kompleksowe przygotowanie się do inwestycji - m.in. mieszkalnych, drogowych i kolejowych, związanych z pierwszą w Polsce elektrownią jądrową.

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce będzie ogromnym wyzwaniem infrastrukturalnym i logistycznym, skala tych przedsięwzięć - ich oddziaływanie, ingerencja w przestrzeń oraz wpływ na sposób funkcjonowania lokalnych społeczności - będą bezprecedensowe - mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Poprzednie memoranda zostały przekazane w 2016 i wiosną 2022 roku. Nie było na nie odpowiedzi.

Działania, o których mowa w memorandum, podzielono na pięć działów: dostępność drogowa, rozwój gospodarczy, edukacja i rozwój zasobów ludzkich, warunki życia i atrakcyjność osiedleńcza oraz infrastruktura elektroenergetyczna.

Konieczna jest modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury. Oczekujemy inwestycji drogowej Via Maris. To obejście Rumi i Redy, bardzo ważne z perspektywy mieszkańców naszych miast. Potrzeba zmodernizować linię kolejową do Helu - wymieniała Halina Grzeszczuk, zastępca burmistrza Redy. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne będą intensywnie użytkowane podczas budowy elektrowni. Muszą zostać doinwestowane - zauważyła.

Pod dokumentem podpisali się : marszałek województwa pomorskiego, wójtowie gmin: Łęczyce, Luzino, Choczewo, Linia, Wejherowo, Szemud, Gniewino, Krokowa, Kosakowo, Puck, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Jastarnia, prezydenci i burmistrzowie z: Rumi, Wejherowa, Redy, Pucka, Władysławowa, Helu, Łeba, Cewice, Lębork oraz starości Pucka, Wejherowa, Lęborka.