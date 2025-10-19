Antonina Puchowska i Alicja Dampc, młode żeglarki reprezentujące Yacht Klub Polski Gdynia oraz Chojnicki Klub Żeglarski, znalazły się w gronie nominowanych do tytułu Młodzieżowej Żeglarki Świata. To najważniejsza w światowym żeglarstwie nagroda, jaką mogą otrzymać młodzi żeglarze poniżej 21. roku życia za wybitne osiągnięcia w danym roku. Czas na głosowanie jest do 26 października.

/ Polski Związek Żeglarski / Materiały prasowe

To był sezon pełen wyzwań, ale też spektakularnych sukcesów. Antonina Puchowska i Alicja Dampc, żeglarki, które zaledwie rok temu połączyły siły, już dziś mogą pochwalić się między innymi dwoma najważniejszymi trofeami w swojej klasie. W tym sezonie duet sięgnął po mistrzostwo świata w Portugalii oraz mistrzostwo Europy we Włoszech wśród kobiet.

Bardzo się cieszyłyśmy, bo jest to tak naprawdę odzwierciedlenie naszej pracy przez cały ten sezon - opisuje RMF FM sterniczka Antonina Puchowska moment, w którym zawodniczki dowiedziały się o nominacji. To tak naprawdę najwyższa nagroda, jaką można zdobyć w naszym wieku i na naszej klasie tak naprawdę - podkreśla młoda żeglarka.

W tym roku konkurencja jest wyjątkowo silna. Oprócz Polek, do nagrody nominowane zostały także zawodniczki z Włoch, Hiszpanii i Izraela. Wśród nich znalazły się m.in. Marta Cardona Alcántara, mistrzyni świata i Europy seniorów w klasie 470, Maddalena Maria Spanu, niepokonana zawodniczka klasy WingFoil oraz reprezentująca Izrael wicemistrzyni świata seniorów w klasie iQFOiL.

O tym, kto sięgnie po tytuł, zdecydują zarówno głosy internautów, jak i kapituła plebiscytu. Publiczność i eksperci mają po 50 proc. wpływu na wynik, więc każdy głos naprawdę się liczy!

Link do głosowania TUTAJ!

Sukcesy Puchowskiej i Dampc są tym bardziej imponujące, że startują one w klasie 29er, uznawanej za jedną z najbardziej wymagających i widowiskowych w żeglarstwie młodzieżowym.

Jest to bardzo szybka łódka. Trzeba szybko podejmować decyzje, ma genakera, przez co jest z automatu dużo szybsza niż na przykład ILCA czy 420. Podoba mi się po prostu to, jak łódka wygląda, to jakie są odczucia, gdy się na niej pływa - opowiada Puchowska.

Historia plebiscytu

Nominacja Puchowskiej i Dampc to kolejny dowód na to, że polskie żeglarstwo młodzieżowe ma się świetnie. W zeszłym roku tytuł Młodzieżowej Światowej Żeglarki Roku zdobyła Ewa Lewandowska, która również triumfowała w klasie 29er. Było to pierwsze w historii rozdanie młodzieżowych nagród.

W historii plebiscytu wcześniej tylko raz triumfował dorosły polski żeglarz - w 1999 roku tytuł "World Sailor of The Year" zdobył Mateusz Kusznierewicz, mistrz olimpijski i mistrz świata w klasie Finn. Nominację do tej nagrody po igrzyskach w Londynie uzyskał również Przemysław Miarczyński, brązowy medalista olimpijski w klasie RS:X.

Światowa Federacja Żeglarska co roku organizuje plebiscyt "World Sailing Awards", honorując najlepszych żeglarzy i żeglarki na świecie. Sama nominacja to już ogromne wyróżnienie, a dla polskiego żeglarstwa - powód do dumy. Teraz wszystko w rękach kibiców i kapituły - czy polski duet sięgnie po najważniejsze młodzieżowe trofeum w żeglarstwie? Przekonamy się już niebawem.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 5 listopada w Irlandii.