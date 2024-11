Świetne informacje płyną do nas z Singapuru. Podczas uroczystej gali w tym kraju Ewa Lewandowska - sterniczka z Trójmiasta - zdobyła tytuł Młodzieżowej Światowej Żeglarki Roku. To tegoroczna mistrzyni świata i mistrzyni Europy w klasie 29er. „Na pewno będę dalej walczyć o najlepsze osiągnięcia i trenować. Właśnie robić to, co lubię. Więc myślę, że świat jeszcze mnie zobaczy” - mówiła dziennikarzowi RMF FM Lewandowska chwilę po zakończeniu gali.

Ewa Lewandowska z rodziną i Tomaszem Chamerą, prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego / Polski Związek Żeglarski / Materiały prasowe Światowa Federacja Żeglarska co roku organizuje plebiscyt "World Sailing Awards" i honoruje w ten sposób najlepszych żeglarzy i żeglarki w danym roku. Decyzja została podjęta w 50 proc. na podstawie oddanych na nominowanych głosów, a w 50 proc. pochodzi od głosów ekspertów World Sailing. Emocje opadły, ale chwilę przed decyzją było ich bardzo dużo. Muszę przyznać, że nogi mi się trzęsły. Buty na obcasie nie pomagały, ale to były emocje takie ze szczęścia - przyznaje w rozmowie z reporterem RMF FM Ewa Lewandowska. W 30-letniej historii plebiscytu tylko raz triumfował Polak. W 1999 roku tytuł "World Sailor of The Year" zdobył Mateusz Kusznierewicz, który wcześniej został mistrzem olimpijskim i mistrzem świata w klasie Finn. Nominację do tej nagrody po igrzyskach w Londynie uzyskał również Przemysław Miarczyński, brązowy medalista olimpijski w klasie RS:X. Mogę spróbować dorównać. Na pewno będę dalej walczyć o najlepsze osiągnięcia i trenować. Właśnie robić to, co lubię. Więc myślę, że świat jeszcze mnie zobaczy - odpowiada Lewandowska na pytanie, czy liczy na karierę jak Kusznierewicz. / Stanisław Pawłowski / RMF FM Reprezentatka AZS AWFiS Gdańsk to obecnie najbardziej utytułowana polska żeglarka w klasach nieolimpijskich. Jak przyznała, szykuje się do startów w olimpijskiej klasie 49erFX. Pierwsze treningi już były. Mam nadzieję, że początki będą łatwiejsze niż trudniejsze i uda się dojść do tego światowego poziomu, żebym mogła walczyć z najlepszymi - dodaje Lewandowska. Tytuł, który zdobyła teraz Polka, to najważniejsza w światowym żeglarstwie nagroda, jaką może otrzymać żeglarz i żeglarka poniżej 21. roku życia za swoje osiągnięcia. W lipcu na jeziorze Garda we Włoszech powtórzyli wynik z Brazylii i wygrali Młodzieżowe Mistrzostwa Świata World Sailing, przy okazji zapisując się w historii żeglarstwa. Są to jedyne regaty klasy 29er rangi mistrzowskiej w ciągu roku, kiedy załogi MIX nie mają własnej kategorii i ścigają się z załogami męskimi, co jest dodatkową trudnością dla kobiety. Nigdy wcześniej w historii tych regat w kategorii męskiej/mix nie wygrała załoga z kobietą na pokładzie. Ewa Lewandowska i Krzysztof Królik poszli za ciosem wygrywając jeszcze mistrzostwa Europy, a w otwartych mistrzostwach świata zdobyli złoto w kat. MIX i srebro w Open - wymienia Stanisław Konarzewski z Polskiego Związku Żeglarskiego. Zobacz również: Iga Świątek przegrała z Coco Gauff w WTA Finals

