Kolejny trudny, komunikacyjny poranek dla pasażerów kolei na Pomorzu. W wielu miejscach oblodzona jest sieć trakcyjna.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem oraz na linii Warlubie - Twarda Góra - Smętowo pociągi są przeciągane lokomotywami spalinowymi. Uruchomiono też zastępczą komunikację autobusową za pociągi regionalne. Opóźnienia o godz. 9 wynosiły ponad godzinę.

W samym Trójmieście od rana problemy były w kursowaniu Szybkiej Kolei Miejskiej. Tu też powodem są trudne warunki pogodowe.

W wielu miejscach mamy do czynienia z oblodzeniami. Rano w Wejherowie jeden z pociągów SKM połamał nawet pantografy. W sumie mieliśmy do czynienia z 4 unieruchomieniami naszych pociągów. Niestety miało to miejsce w godzinach największego nasilenia ruchu - mówił Tomasz Złotoś, rzecznik Szybkiej Kolei Miejskiej.