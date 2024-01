Były południowoafrykański paraolimpijczyk Oscar Pistorius został zwolniony warunkowo z więzienia. Niespełna 11 lat temu zastrzelił swoją narzeczoną - 29-letnią modelkę Reevę Steenkamp.

Oscar Pistorius / IHSAAN HAFFEJEE / PAP/EPA

Do zbrodni doszło w Walentynki w 2013 roku. Pistorius czterokrotnie strzelił do swojej narzeczonej przez drzwi łazienki w swoim domu w Pretorii. Przez cały proces utrzymywał, że sądził, iż w pomieszczeniu jest włamywacz.

Pistorius opuścił dziś więzienie. Przebywa w swoim domu - poinformowała służba więziennictwa.

37-letni paraolimpijczyk spędził osiem i pół roku w więzieniu po tym, jak został skazany za morderstwo. Wcześniej przez siedem miesięcy przebywał w areszcie domowym.

Matka zamordowanej modelki: To my odbywamy wyrok dożywocia

"Nigdy nie będzie sprawiedliwości, jeśli nie można odzyskać najbliższej osoby. Żaden wyrok nie przywróci nam Reevy" - napisała dzisiaj w oświadczeniu matka modelki June Steenkamp. "To my, ci, których opuściła, odbywamy wyrok dożywocia" - podkreśliła. Jak dodała, jedyne czego teraz pragnie, to spokojne życie.

Decyzją sądu Oscar Pistorius miał odbywać wyrok do grudnia 2029 roku. Teraz, w ramach zwolnienia warunkowego, do tego czasu będzie pozostawał pod obserwacją. Będzie musiał np. informować służby o zmianie miejsca zamieszkania czy o swoim zatrudnieniu.

W ramach zwolnienia warunkowego ma także kontynuować terapię pomagającą mu w kontrolowaniu gniewu.



Według lokalnych mediów sportowiec będzie mieszkał w domu swojego wujka Arnolda Pistoriusa w zamożnej dzielnicy Pretorii.

Historyczny wyczyn Pistoriusa jako sportowca

Oscar Pistorius stracił nogi w pierwszym roku życia. Lekarze amputowali mu je z powodu wrodzonych wad. Pistorius od najmłodszych lat intensywnie uprawiał rugby, tenis, piłkę wodną, boks oraz zapasy. Jest rekordzistą świata wśród niepełnosprawnych w biegach na dystansie 100, 200 i 400 m.

W trzech igrzyskach paraolimpijskich, w Atenach, Pekinie i Londynie zdobył sześć złotych medali oraz po jednym srebrnym i brązowym.

15 lipca 2007 na mityngu IAAF, biegnąc na specjalnych protezach z włókna węglowego, wystąpił jako pierwszy niepełnosprawny biegacz razem ze sprawnymi zawodnikami.

Został pierwszym paraolimpijczykiem w historii po amputacji obu kończyn, który wziął udział w igrzyskach olimpijskich, w Londynie w 2012 roku. Uczestniczył wtedy w biegu na 400 m i sztafecie 4x400 m.