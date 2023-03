15 maja ruszy w Gdańsku rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych. W tym roku odbywać będzie się na zmodyfikowanych zasadach, co ma usprawnić proces rekrutacji. Na uczniów czekać będzie pół tysiąca więcej miejsc, niż w zeszłym roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rekrutacja kolejny już raz odbywać będzie się poprzez system elektroniczny . Podobnie jak w zeszłym roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych ubiegać będą się uczniowie z dwóch roczników.

Jest to nie lada wyzwanie techniczne, organizacyjne, infrastrukturalne, ale przede wszystkim związane z obsadą szkół, czyli z brakiem nauczycieli na rynku pracy - mówiła wczoraj podczas konferencji poświęconej tegorocznej rekrutacji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Z szacunków miasta wynika, że w tym roku gdańskie podstawówki ukończy około 6,4 tys. uczniów, a rozpoczęciem nauki w gdańskich szkołach ponadpodstawowych zainteresowanych może być nawet około 7 tysięcy dzieci.

Obecnie jesteśmy w stanie przygotować 6,2 tys. miejsc, przy założeniu, że w klasach będzie po 31 dzieci. Będziemy jednak stale analizować sytuację i gdzie będzie to konieczne, zwiększać dostępność miejsc tak, aby wszyscy chętni uczniowie znaleźli miejsce w gdańskich szkołach - zadeklarowała Dulkiewicz.

Przed tegoroczną rekrutacją zasady tego procesu zostały zmodyfikowane. Przede wszystkim kończący podstawówkę będą mogli złożyć podania o przyjęcie do nieograniczonej liczby szkół ponadpodstawowych. Wcześniej możliwy był wybór maksymalnie 5 placówek.

Jak wyjaśniają urzędnicy, praktyka pokazała, że większość uczniów wybierała jedynie najlepsze, najbardziej wymarzone szkoły. To bardzo mocno wydłużało proces i komplikowało rekrutację uzupełniającą. W zeszłym roku, także przy podwójnym roczniku absolwentów, efekty były takie, że na krótko przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego część dzieci wciąż nie wiedziała, w której szkole będzie się uczyć. Zniesienie limitów - jak deklarują gdańscy urzędnicy - ma usprawnić i przyspieszyć ten proces.

W procesie rekrutacji, w tym roku szczególnie, widzimy, że rola rodziców i opiekunów będzie bardzo istotna w wyborze szkoły. Żebyśmy nie zostawiali uczniów, nie zostawiali absolwentów samych z tym wyborem, tym bardziej, że on będzie bardzo trudny - mówi Grzegorz Kryger, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Składanie podań w tegorocznej rekrutacji będzie możliwe między 15 maja a 20 czerwca. Wstępne listy przyjętych kandydatów powinny zostać opublikowane do 19 lipca. Przez kolejny tydzień uczniowie będą mieć czas na potwierdzenie chęci nauki w szkole, do której się wstępnie dostali. Lista ostatecznie przyjętych kandydatów ukazać ma się 27 lipca. Rekrutacja uzupełniająca. Od 1 do 3 sierpnia przewidziana jest z kolei możliwość składania wniosków w rekrutacji uzupełniającej.