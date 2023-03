Już tylko kilka dni zostało na pobranie bonu turystycznego. Termin upływa 31 marca. Nie znaczy to jednak, że wyjazd z jego wykorzystaniem też musi się odbyć już teraz. Bonem można opłacić zaliczkę na zaplanowany późniejszy wypoczynek, na majówkę czy na wakacje. Z ostatnich danych ZUS-u wynika, że na wykorzystanie czeka jeszcze pół miliona świadczeń.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Bon turystyczny wszedł w życie latem 2020 roku. Do tej pory rodzice aktywowali ponad 3,7 mln. bonów, to znaczy, że jeszcze pół miliona świadczeń czeka na wykorzystanie.

Ostateczna data aktywowania bonu to 31 marca, ale warto pamiętać, że można opłacić nim zaliczkę na wypoczynek zaplanowany później.

Wykorzystanie bonu turystycznego jest na poziomie 87 proc. Do przedsiębiorców trafiło 3 mld złotych, tylko w ostatnim tygodniu było to 16 mln złotych - wylicza w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Markiem Wiosło Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Bon turystyczny - kto może z niego skorzystać

Bon turystyczny jest jednorazowym świadczeniem w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - 1000 zł.

Bon turystyczny przysługuje nie tylko rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, ale również rodzicom dzieci urodzonych w ubiegłym roku między 1 października a 31 grudnia, którzy wniosek o 500 plus złożyli w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Rodzice mogą zapłacić bonem na przykład za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym lub też opłacić zorganizowany wypoczynek, np. wyjazd dziecka na kolonie, obóz czy zieloną szkołę.

Jak podaje Anna Salamończyk-Mochel, regionami, gdzie wykorzystano najwięcej bonów turystycznych są: Małopolska, Pomorskie i Zachodniopomorskie.

Płatności bonem przyjmują podmioty, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną. Obecnie w całym kraju jest ich ponad 28 tys., a ich listę można sprawdzić na stronach bonturystyczny.gov.pl, pot.gov.pl lub polska.travel.

Ta lista nie jest zamknięta - podkreśla wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Ci, którzy na tej ostatniej prostej chcą w programie uczestniczyć, mają tą możliwość - powiedziała.

Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej o bonie turystycznym Józef Polewka / RMF FM

Bo turystyczny - gdzie i jak go aktywować

Aktywacja świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wystarczy, że po zalogowaniu na swoim koncie PUE rodzic uzupełni swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon, otrzymując unikalny 16-cyfrowy numer. Podczas opłaty bonem należy go podać, po czym opiekun SMS-em otrzymuje indywidualny kod, którym potwierdza transakcję.