W nocy z 1 na 2 września rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni na blisko dwukilometrowym odcinku Obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk Owczarnia a Gdańsk Lotnisko. Nocne roboty potrwają do piątku, 5 września.

/ GDDKiA / Materiały prasowe

W planach drogowców jest usunięcie starej warstwy ścieralnej. Za to niższa warstwa zostanie oczyszczona i wzmocniona. Następnie wykonana będzie nowa warstwa ścieralna oraz namalowane zostaną nowe pasy.

Prace będą prowadzone w godzinach nocnych, od 20:00 do 5:00, przy zachowaniu przejezdności jednym pasem.

Roboty przeprowadzimy połówkowo, czyli zapewnimy przejezdność jednym pasem jezdni, przy odpowiednim zabezpieczeniu prowadzonych prac mobilnymi osłonami energochłonnym, czyli poduszką zderzeniowąTMA - informuje Mateusz Brożyna z GDDKiA w Gdańsku.

Ograniczenie prędkości

W miejscu prowadzonych robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 90 km/h. W ciągu dnia, od 5:00 do 20:00, przejazd będzie możliwy całą szerokością jezdni.

W nocy z poniedziałku na wtorek i wtorku na środę nawierzchnia będzie wymieniana na prawym pasie i poboczu w kierunku autostrady A1. Z kolei w nocy z środy na czwartek i czwartku na piątek wymieniana będzie nawierzchnia na lewym pasie w tym samym kierunku.

Prace realizuje firma Colas Polska, a ich wartość przekracza 1,5 mln zł.