Podczas rutynowej inspekcji kolektora deszczowego w Chełmie pracownicy natknęli się na niebezpieczne znalezisko. Wydłużony obiekt przypominający pocisk artyleryjski uruchomił natychmiastowe procedury bezpieczeństwa, ewakuację mieszkańców i skoordynowaną akcję służb.

/ Gdańskie Wody /

Do nietypowego znaleziska doszło dzisiaj rano podczas czyszczenia i inspekcji kolektora deszczowego w Chełmie w Gdańsku.

Pracownicy spółki Gdańskie Wody, korzystając z kamery CCTV, natrafili na obiekt o kształcie i wymiarach odpowiadających nabojowi artyleryjskiemu.

Kształt i proporcje wskazywały, że może to być pocisk z czasów II wojny światowej. Ocenę obiektu, w tym sposób jego wydobycia zleciliśmy wyspecjalizowanemu wykonawcy, który ocenił, że stan pocisku pozwala na bezpieczne przeprowadzenie operacji jego wydobycia i transportu – poinformowała rzeczniczka Gdańskich Wód, Agnieszka Kowalkiewicz.





Ewakuacja i zamknięcie ulic

Akcja rozpoczęła się około godziny 8:30. Służby wprowadziły czasowe zmiany w organizacji ruchu, zamykając ulice w rejonie Cienistej, Brzegi i Cmentarnej.

Kierowców skierowano na objazdy, a mieszkańców budynku przy ul. Brzegi 9, znajdującego się najbliżej miejsca operacji, ewakuowano ze względów bezpieczeństwa.

W działania zaangażowane były policja, straż miejska, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz wyspecjalizowana firma zajmująca się neutralizacją materiałów niebezpiecznych.

Cała operacja usunięcia pocisku trwała zaledwie 15 minut.



Precyzyjna operacja w trudnych warunkach

Wydobycie niewybuchu z kolektora o średnicy 70 cm wymagało zastosowania specjalistycznego sprzętu. Obiekt został przesunięty na odcinku około 22 metrów do najbliższej studni rewizyjnej, gdzie został ręcznie wydobyty i zabezpieczony w specjalnym pojemniku przeciwwybuchowym.

Następnie przygotowano go do transportu na poligon w Toruniu, gdzie zostanie poddany kontrolowanemu zniszczeniu.

Dzięki sprawnej współpracy służb i zastosowaniu nowoczesnych technologii udało się uniknąć zagrożenia dla mieszkańców i infrastruktury. Cała akcja przebiegła sprawnie i bezpiecznie, a niewybuch nie stanowi już zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.